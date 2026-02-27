Empresas
¿Cuánto cobró el CEO de Stellantis, Antonio Filosa, tras las pérdidas históricas del grupo?
Tras confirmar que no habrá paga de beneficios para los trabajadores, el italiano se embolsó una alta cantidad
Los números "rojos" por 22.300 millones hacen que su salario sea inferior a todos las percibidos por Tavares
Adrián Amoedo
Stellantis cumplió este año un lustro de vida desde la fusión entre FCA y PSA. Con el nacimiento de este «Airbus de la automoción» (por su carácter global con bases de producción a ambos lados del Atlántico), el CEO de la parte francesa, Carlos Tavares, pasó a convertirse en el patrón de la nueva compañía, que aglutinaba a 14 marcas. Al menos hasta el 1 de diciembre de 2024, cuando decidió dar un paso a un lado por sus discrepancias con la dirección, presidida por John Elkann. Tras un período de búsqueda, el grupo finalmente apostó por promocionar internamente a uno de sus directivos con mayor proyección, Antonio Filosa, que tomó el relevo oficialmente el 1 de junio de 2025. Siete meses como CEO, y antes como responsable de Stellantis en Norteamérica, que le han valido un jugoso salario pese a las pérdidas históricas de 22.300 millones de euros registradas el año pasado.
Tras la presentación de resultados realizada ayer, Stellantis dio a conocer también el paquete salarial que se anotó Filosa. Según medios especializados como Automotive News, que cita fuentes de la compañía, el italiano recibió una remuneración total de 5,4 millones de euros (6,37 millones de dólares) el año pasado.
El mismo medio informa que el salario de Filosa podría aumentar hasta los 19,5 millones de euros (23 millones de dólares) al año a partir de 2028, incluyendo bonificaciones. Una cifra que Tavares superó en algunos de sus años al frente de la multinacional automovilística. De hecho, en 2023, el último año completo en el que ejerció como CEO, el portugués se anotó un megasueldo de unos 36,5 millones de euros. Una astronómica cifra que le granjeó muchas críticas, especialmente en Francia.
Sin ir más lejos, el año anterior a ese, el de 2022, Tavares también superó los 20 millones de euros de remuneración. Fueron 23,46 millones, en concreto, y el año anterior, en 2021, la cifra se quedó muy cerca, en los 19,15 millones de euros.
De hecho, incluso cuando dimitió y dejó el puesto de CEO a finales de 2024, Tavares dobló la cifra que percibe Filosa por los resultados del año pasado. Fueron, en concreto, 11,4 millones de euros de salario, a los que se sumaron 2 millones de euros en concepto de indemnización y 10 millones en bonificaciones por una serie de hitos de la compañía. En total, más de 23 millones de euros.
La cifra que percibe Antonio Filosa llega precisamente cuando comunicó a los trabajadores que este año, dado los malos resultados del grupo, no habrá paga variable. Así lo trasladó en una carta recogida por FARO: «Los resultados no alcanzaron los umbrales necesarios para permitir los sistemas usuales de reparto de beneficios».
