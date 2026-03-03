Más de 20 años creando espacios con alma: interiorismo llave en mano que transforma ideas en hogares reales

En un sector donde las tendencias cambian a golpe de red social y las modas se suceden a gran velocidad, hay estudios que han sabido evolucionar sin perder su esencia. Esta empresa de interiorismo, con más de dos décadas de trayectoria, es uno de esos casos.

Aunque hoy el equipo al frente es diferente al de sus inicios, la filosofía permanece intacta: ayudar a las personas a conseguir el espacio que desean, ya sea en su vivienda, segunda residencia o negocio. “La motivación siempre ha sido la misma: acompañar al cliente para que logre el espacio que realmente necesita y con el que se identifique”, explican.

Del comercio tradicional al proyecto integral

Lo que comenzó hace más de 20 años como una pequeña tienda de decoración ha evolucionado hacia un estudio que desarrolla proyectos completamente detallados. Si antes la intervención se centraba en asesorar sobre piezas concretas, hoy el enfoque es global.

Su principal valor diferencial es el servicio “llave en mano”. No se limitan al diseño interior: gestionan el proyecto completo para que el cliente pueda despreocuparse. Coordinación de gremios, planificación técnica, ejecución y control de cada detalle forman parte de un proceso pensado para minimizar imprevistos y garantizar coherencia desde la primera idea hasta el último acabado.

“El objetivo es que durante la ejecución haya los menos contratiempos posibles. Por eso dedicamos mucho tiempo a definir el proyecto al detalle antes de empezar”, señalan.

Tendencias que llegan, estilo que permanece

Minimalismo, boho chic, clásico contemporáneo… Los clientes acuden cada vez más informados. Las redes sociales y las revistas especializadas han multiplicado las referencias visuales y, con ellas, también las dudas.

Uno de los grandes retos del estudio es precisamente ese: ayudar a concretar. “Cuando llegan, han visto muchas cosas diferentes y a veces se sienten perdidos. Llegar al fondo de lo que realmente buscan es el primer paso, y probablemente el más importante”.

Aunque las tendencias internacionales tardan algo más en asentarse a nivel local, terminan imponiéndose. Sin embargo, el estudio apuesta por la personalización absoluta. Cada proyecto se diseña desde cero, adaptado al espacio, al presupuesto y al estilo de vida del cliente.

CamOffice / COCOBOLO ARQUITECTURA E INTERIORISMO

Diseño consciente y materiales sostenibles

La sostenibilidad ha dejado de ser una opción secundaria para convertirse en un valor añadido. Cada vez más proveedores ofrecen materiales responsables y la demanda por parte del cliente crece de forma constante.

Para el estudio, incorporar soluciones sostenibles no solo responde a una conciencia ambiental, sino que eleva la calidad del proyecto. “Aportan un valor añadido y forman parte de una manera más responsable de entender el diseño”.

La tecnología también juega un papel clave. La domótica condiciona la planificación desde el inicio: ubicación de interruptores, motorización de persianas, distribución de cableado. Además, herramientas como la realidad virtual permiten al cliente visualizar el resultado antes de ejecutar la obra, reduciendo incertidumbre y mejorando la toma de decisiones.

Los errores que se repiten y cómo evitarlos

Comprar piezas sueltas sin una visión global es uno de los fallos más habituales. “No se trata solo del mobiliario; influyen los espacios, la iluminación, los textiles… Todo debe dialogar”.

Para quienes desean redecorar sin grandes presupuestos, la clave está en optimizar recursos y conocer alternativas. Adaptar una imagen vista en internet requiere reinterpretación, pero es posible lograr grandes resultados con inversiones ajustadas si el proyecto está bien planteado.

Entre los elementos que hoy marcan la diferencia destacan los papeles pintados —cada vez más versátiles— y las piezas artesanales, capaces de aportar personalidad y autenticidad.

En cuanto a amplitud y luminosidad, la recomendación es clara: potenciar la luz natural siempre que sea posible y, cuando no lo sea, invertir en iluminación de calidad. Colores neutros en paredes y textiles, junto con mobiliario de líneas adecuadas al espacio, ayudan a multiplicar la sensación de apertura.

SUITE SEMISOTANO 1 / COCOBOLO ARQUITECTURA E INTERIORISMO

Mirando al futuro

El sector vive una transformación constante. Nuevos materiales, cambios en los estilos y una mayor exigencia por parte del cliente obligan a una actualización permanente. El estudio trabaja actualmente en asumir proyectos de mayor envergadura y en desarrollar nuevas líneas de negocio vinculadas al interiorismo, controlando todo el proceso desde su origen.

Su consejo final es contundente: acudir a profesionales. “Contratar un interiorista no es un gasto, es una inversión. Un buen diseño adaptado a las necesidades reales optimiza recursos y evita errores que, a la larga, resultan más costosos”.

Noticias relacionadas

CamOffice / COCOBOLO ARQUITECTURA E INTERIORISMO

Después de más de 20 años, la empresa mantiene intacta su razón de ser: transformar ideas dispersas en espacios coherentes, funcionales y con identidad propia. Porque decorar no es solo elegir muebles; es dar forma a la manera en que queremos vivir.