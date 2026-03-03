La andaluza Rovimática crece ideando tecnología que se desarrolla en 25 proyectos europeos de innovación

Empezaron desde cero, como dos amigos que deciden aunar fuerzas, para fundar una empresa de procesos de automatización industrial, en un contexto de fuerte crisis económica y hundimiento del consumo que les había abocado a ejercer profesionalmente como autónomos. 19 años después, Rovimática es una pujante realidad desde sus dos sedes en Córdoba y Sevilla, y tienen de clientes o de socios a poderosas multinacionales europeas. Muy pocas pymes tecnológicas andaluzas están situadas tan en primera línea de innovación mediante la creación e integración de robótica y de visión con inteligencia artificial.

Rovimática tiene en plantilla más de 80 personas. En Córdoba está la sede principal, en el Polígono Chinares, en una nave con 600 metros cuadrados de oficinas y 900 metros cuadrados de talleres, donde hacen las líneas de fabricación, las células robotizadas, la visión con inteligencia artificial. En Sevilla van a ampliar en 2026 sus instalaciones, “se nos ha quedado pequeño nuestro espacio en Aerópolis, y nos vamos a trasladar a un polígono de Alcalá de Guadaíra, disponiendo de una superficie de 2.000 metros cuadrados”, comenta Patricio Alemany, cofundador y director de innovación.

Patricio Alemany, cofundador y director de innovación de Rovimática, empresa que tiene en su haber la participación en más de 25 proyectos de investigación aplicada. / El Correo

Innovación para coches inteligentes

Ya tienen en su haber la participación en más de 25 proyectos europeos de investigación y desarrollo. Interviene actualmente a la vez en 8 europeos de innovación y en 2 españoles. Dos de los más importantes son para el sector de la automoción. Las siglas HAL4SDV designan a un proyecto dotado con 61 millones de euros para avanzar en la creación de modelos de coches inteligentes cuyo funcionamiento esté basado más en software y microelectrónica a la vez que se mejora la productividad en su fabricación.

Es una de las 50 empresas que participan en el reto de este proyecto, coordinado por la empresa austriaca Tttech, en el que están implicados líderes europeos como Renault, Mercedes Benz y Bosch. La aportación de Rovimática está centrada en el desarrollo de la capa de abstracción para funciones vehiculares de alto nivel, especialmente en el procesamiento e interpretación de datos obtenidos por sensores, con la percepción basada en visión con inteligencia artificial.

En la imagen, un trabajador de Rovimática con una pantalla de las que colocan en los vehículos de limpieza de los grandes espejos parabólicos cilindricos que captan la energía termosolar. Rovimática exporta a muchos países su modelo de robotización de ese proceso de limpieza implantado en los vehículos. / El Correo

Por su parte, Shape Future es un proyecto europeo, con 33 millones de presupuesto, enfocado a conseguir que Europa tenga más autonomía y competitividad en la creación y fabricación de componentes y sistemas electrónicos para vehículos altamente automatizados. Rovimática ha sido elegida para desarrollar un sistema de monitorización del conductor y del interior del vehículo, basado en tecnología de inteligencia y visión artificial. Entre los 45 socios del proyecto están Infineon, Nokia, el IMEC belga y la Universidad Técnica de Delft (Holanda).

Que el vehículo alerte a quien conduce en mal estado

Rovimática va a aportar algoritmos sofisticados para detectar riesgos a tenor de la mirada del conductor, la postura corporal y la posición de las manos en el volante, a la vez que identifica acciones inconvenientes mientras conduce, como usar el teléfono móvil, fumar, comer o beber. El objetivo es que esa capacidad de monitorización tenga interacción en tiempo real con los sistemas del vehículo para mejorar la seguridad y prevenir accidentes causados por la distracción o cansancio de quien conduce.

Desde 2014 consolidaron tener un departamento de investigación y desarrollo, y en 2017 empezaron a aplicar la creación de innovación a los sistemas de visión que incorporan inteligencia artificial para fines muy diversos. Entre otros, el análisis de aguas, la seguridad en las fronteras, la gestión de las cosechas agrícolas o soluciones embarcadas en vehículos para detectar en los conductores estado de somnolencia y distracciones al volante.

Tienen muchas esperanzas puestas en este sistema para prevenir accidentes por el estado de cansancio de quien conduce o de quien está haciendo una actividad esencial. “Con un copiloto automático que te da conversación si te ve con somnolencia, y te dice de qué quieres hablar para no quedarte dormido, y lo hace. También se puede aplicar a pilotos de aviación, a profesionales de la medicina, a quienes manejan las grandes grúas de portacontenedores en los puertos, a miembros de los ejércitos, etc. Para conseguir que nuestra solución llegue al mercado estamos compitiendo con empresas internacionales mucho más grandes, de Australia, Suecia, Israel, que tienen un potencial económico sin comparación con el nuestro”, señala Patricio Alemany.

Automatizar la instalación de fachadas

Otro de los proyectos más relevantes se llama Amaltea, dotado con 10 millones de euros, y cuyo objetivo es innovar en el sector de la construcción para automatizar la colocación de los paneles modulares de fachadas mediante el uso de robots móviles. Rovimática forma parte de un consorcio de 15 socios coordinado por Tecnalia y en el que también participan, entre otros, Siemens, la Universidad de Stuttgart, Acciona y Nlink.

Rovimática tiene dos centros de fabricación: el de Córdoba (en la imagen) y el de Sevilla. / El Correo

Patricio Alemany, de Jerez, y Fernando Palacios, de Córdoba, fundaron Rovimática en 2007 y continúan al frente de la empresa. Se conocieron en su época de estudiantes de ingeniería y se hicieron muy amigos. El inicio de sus carreras profesionales se desarrolló por separado, a ambos les afectó en 2006 el hundimiento de la actividad constructiva en España y el estallido de la crisis económica que desarboló a muchos sectores.

Su primer hito lo alcanzaron en 2008. Abengoa construía junto a Sanlúcar la Mayor su primera gran planta de generación de energía termosolar y contrató a la empresa Albatros, que fabricaba vehículos especiales, para idear uno que limpiara los heliostatos y los espejos parabólicos cilíndricos que captan la radiación solar. Albatros subcontrató a Rovimática para crear la automatización y robotización de esos vehículos en dicho proceso de limpieza.

“Logramos que funcionara muy bien y que se expandiera internacionalmente”, recuerda Patricio Alemany. “Y lo seguimos haciendo hoy en día para Feniks, empresa de Alcalá de Guadaíra fabricante de vehículos para limpieza y otros usos especiales. Nosotros vamos a muchos países (Chile, China, Estados Unidos, Emiratos Árabes,...) de la mano de Feniks, personal de ellos y de nuestro equipo hacen la puesta en marcha. También tenemos acuerdos similares con otra empresa, Ecilimp, de Écija”.

Otro gran paso adelante en el desarrollo de Rovimática sucedió cuando la empresa vasca Mondragón Sistemas la subcontrató para hacer automatizaciones en el extranjero de plantas desaladoras, depuradoras, industriales. “Empezamos a formar personal para ese reto, y lo enviábamos a Australia, Reino Unido, Marruecos, Portugal, Panamá, entre otros países, para hacer la puesta en marcha de sus sistemas de control y monitorización. Por ejemplo, tuvimos equipos rotando tres años en Australia para la puesta en marcha de la que entonces era la mayor desaladora en todo el mundo, en Adelaida, la construyó Acciona”.

Tanto se focalizó Rovimática en los trabajos en el extranjero que la dirección de la empresa empezó a tomar conciencia del desgaste que suponía eso a nivel personal para muchos trabajadores ya en edad de desarrollar vida familiar. Admite Patricio Alemany que “esa cuestión fue uno de los acicates para decidir convertirnos en una ingeniería integral, e invertir con el fin de tener todos los departamentos necesarios en pro de conseguir proyectos de los que se acometen al completo para darle al cliente todo llave en mano”.

Así, departamentos como el de mecánica, y el de robótica, y el de visión artificial, y el de inteligencia artificial, han sido decisivos para el crecimiento y diversificación de esta empresa tecnológica andaluza, realizando proyectos a medida para compañías de automoción, aeronáutica, logística, agroalimentario, entre otros sectores.

En 2025, alcanzaron una facturación de ingresos superior a los 6 millones de euros. “En 2026, esperamos superar los 7 millones de euros”. Otros encargos en los que están trabajando es un proyecto en el sector espacial para control de calidad de placas electrónicas, y otro de reciclaje de residuos con visión de IA, con interacción robots-máquinas.

Clientes: Airbus, Renault, Valeo,...

Entre sus clientes, cabe destacar que una de las principales multinacionales para las que trabajan es Airbus. “Estamos realizando para ellos un importante proyecto de visión con inteligencia artificial. Y tenemos un acuerdo para que usen nuestras soluciones de automatización en sus factorías en diversos países europeos”.

Otro es el grupo Renault. “En su fábrica de Sevilla, que ahora forma parte de su división Horse, hemos implantado muchas células robotizadas, automatizaciones, control de calidad, robótica colaborativa, logística, etc. Y estamos homologados para trabajar con Renault a nivel mundial en todas sus factorías”. También están muy satisfechos de sus trabajos para empresas como la francesa Valeo, la norteamericana Flex N Gate, las japonesas Nissan y Denso.

Rovimática también se está esforzando en ampliar negocio en el sector de la logística. Uno de sus últimos productos que ya están comercializando es Rotobox, un rápido clasificador de paquetes y sobres para su posterior reparto. Es una máquina concebida para pymes del sector logístico, es plegable y escalable de 8 a 32 salidas de paquetes, integra lectura de código y trazabilidad en tiempo real, reduciendo los errores de clasificación manual y permitiendo que la instalación se traslade o amplíe sin necesidad de hacer obra civil compleja.

Plantilla basada en la cantera

En la captación de personal, Rovimática se caracteriza por hacer cantera, “Es complicado conseguir personas con el talento necesario para el nivel de exigencia tecnológica en el que estamos trabajando para clientes de primera fila. Por lo general, nuestro criterio es incorporar a estudiantes, ya sean grados universitarios o de ciclos de FP. Tenemos acuerdos con varios institutos y con varias universidades en áreas de ingeniería e informática. Hemos de dedicarles mucho tiempo a formarles, porque nosotros estamos inmersos en lo más innovador, atentos a cualquier novedad relevante que aplicar, ya esté su origen en EEUU, Israel, China, etc. Les formamos y crecen profesionalmente con nosotros”.

Patricio Alemany indica que “en España es más difícil la viabilidad empresarial de las empresas de ingeniería e innovación porque existe la costumbre de establecer un presupuesto cerrado cuando se acude a nosotras para resolverles un problema que suele ser importante para sus procesos de fabricación. Y a nosotros acuden desde empresas que elaboran ensaladas envasadas, a las que producen esponjas de baño, tuberías o componentes electrónicos”.

Subraya que “nuestra labor es creativa, lo más importante en nosotros es el valor de idear soluciones, la capacidad de pensar. Y cada caso requiere crear algo único para esa empresa en concreto, que necesita cumplir unos plazos, alcanzar unos criterios de calidad en su fabricación. Evaluar de antemano cuántas semanas de trabajo necesitamos, cuántas horas de trabajo de nuestro equipo van a ser imprescindibles, resulta temerario. Nosotros una empresa solvente, y en todos los casos hemos logrado contentar al cliente en lo que pedía. Pero hay encargos en los que perdemos dinero porque la dificultad o las incidencias han sido mayores, y hasta que todo funciona perfectamente no se puede concluir nuestro cometido”.