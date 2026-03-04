El Gobierno trabaja para "controlar" el precio de la cesta de la compra y de los carburantes

El Gobierno trabaja para "controlar" el precio de la cesta de la compra y los carburantes ante los efectos que puedan generarse del conflicto en Oriente Medio, según ha confirmado este miércoles el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase que están estudiando todos los "escenarios y posibles medidas" para ayudar "si fuera necesario, a hogares, trabajadores, empresas y autónomos".

El presidente ha subrayado que "gracias al dinamismo de la economía española y a la responsabilidad de su política fiscal", España "cuenta en estos momentos con los recursos necesarios para hacer frente también a esta crisis", en línea con las declaraciones del martes del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en las que afirmó que si el conflicto deriva "en un efecto negativo" sobre la economía española, el Gobierno reaccionará con las "medidas necesarias".

"Estamos preparados para reaccionar y poner sobre la mesa las medidas necesarias, igual que hicimos en 2022”, afirmó Cuerpo, tras ser preguntado sobre si se plantea aplicar bonificaciones sobre los carburantes, como ocurrió tras la guerra de Ucrania, cuando el Ejecutivo impulsó un descuento de 20 céntimos en las gasolineras.

En el plano económico, todas las miradas están puestas desde el sábado en los precios de la energía, debido a la situación estratégica del estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20% del petróleo mundial y una quinta parte de los barcos que transportan gas. Sobre todo después de la experiencia de 2022, cuando la invasión de Ucrania por parte de Rusia derivo en una crisis energética global con consecuencias sobre todos los sectores.

De momento, el precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, ronda los 80 euros, cuando en abril de 2022 se situaba por encima de los 100 euros. En el caso del precio del gas (el TTF holandés), la cotización se ha casi duplicado desde el viernes hasta alcanzar los 54 euros por megavatio-hora, pero todavía lejos de los más de 100 euros de abril de 2022.

Y la clave será temporal, cuánto dura la guerra en Oriente Medio y, por tanto, qué impacto tendrá la subida de precios de las materias primas sobre los consumidores. Es decir, sobre los carburantes, la electricidad y los alimentos. Y eso hace el Gobierno, evaluar el "posible efecto para los consumidores" a través del impacto directo sobre los precios de los combustibles y, por ende, de la electricidad, que se contagia del precio del gas; y el indirecto, si acaba aumentando el precio del transporte y con ello el impacto en los supermercados, según explicó Cuerpo.

La teoría dice que, si el conflicto se mantiene en el tiempo, el impacto en los carburantes será más pronto que tarde. Es lo que se conoce como "efecto cohete y efecto pluma", tildado así por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para explicar que el contagio del precio del crudo sobre los carburantes es muy rápido cuando se trata de subidas y muy lento cuando se trata de bajadas. De momento, el precio de la electricidad en el mercado mayorista, si bien tiene puntas horarias de 150 euros, ronda los 50 euros de media. Hace cuatro años, en el comienzo de la guerra de Ucrania, sobrevolaba los 200 euros de media.

El Gobierno aprobó el 10 de febrero un real decreto-ley que permitía topar los precios en situaciones de emergencia y posibilitaría al Consejo de Ministros a imponer límites directamente sobre los precios de los carburantes, electricidad y alimentos en caso de que estos sufrieran un incremento desproporcionado de sus costes. Sin embargo, esta medida fue derogada por el Congreso de los Diputados la semana pasada (con los votos de PP, Vox y Junts).