Oportunidad inmobiliaria en Huelva: local comercial en pleno centro por 175.000 euros

El mercado inmobiliario onubense ofrece actualmente oportunidades tanto para emprendedores como para quienes buscan una vivienda junto al mar. Desde un amplio local comercial en una de las zonas más transitadas del centro de Huelva hasta un apartamento con terraza en Isla Cristina, la oferta refleja la diversidad de perfiles y proyectos que encuentran espacio en la provincia.

Local diáfano de 200 m² en calle peatonal del centro

Interior de local en el centro de Huelva / Tucasa.com

En pleno Centro de Huelva, en la calle Fernando el Católico, se encuentra este local comercial de 200 metros cuadrados construidos que se ofrece por 175.000 euros, lo que sitúa su precio en 875 euros por metro cuadrado, por debajo de la media de la zona.

El inmueble destaca por su distribución completamente diáfana, lo que permite adaptarlo con facilidad a distintos tipos de actividad: desde comercio minorista hasta oficinas, despachos profesionales o incluso entidades bancarias. Dispone de un aseo, suelo de mármol y una amplia fachada a la calle, elemento clave para garantizar visibilidad y atractivo comercial en una vía peatonal con tránsito constante.

Su ubicación estratégica en el corazón de la ciudad lo convierte en una opción interesante para quienes buscan establecer o ampliar negocio en una zona consolidada, con servicios, comercios y flujo continuo de viandantes.

Piso de un dormitorio con terraza y vistas al mar en Isla Cristina

Piso con terraza en Isla Cristina / Tucasa.com

La segunda propuesta se ubica en Isla Cristina, en la zona de Pueblo, y se ofrece por 162.000 euros. Se trata de un piso de 42 metros cuadrados construidos, con un dormitorio, un baño reformado y una terraza descubierta con vistas al mar.

Situado en una tercera planta con ascensor, el inmueble se vende amueblado y dispone de salón con cocina integrada, armario empotrado, trastero en sótano y acceso adaptado mediante rampa. La vivienda se encuentra próxima a las playas del Cantil y la Gaviota, así como al puerto deportivo y a una zona con amplia oferta de servicios y comercios.

La terraza, uno de sus principales atractivos, permite disfrutar del clima costero durante gran parte del año. Por su tamaño y distribución, puede resultar especialmente interesante como segunda residencia o como inversión destinada al mercado vacacional.

Ambas propiedades muestran dos caras complementarias del mercado inmobiliario en la provincia de Huelva. Mientras el local del centro apuesta por la actividad económica y la proyección empresarial en una de las zonas más transitadas de la capital, el piso en Isla Cristina representa una opción orientada al disfrute residencial junto al mar. Dos oportunidades diferentes que responden a necesidades distintas dentro de un mercado dinámico y diverso.