Los distribuidores de EEUU del calzado ponen la primera alerta contra los productos españoles

El símbolo de alerta con interrogación está ahora mismo puesto sobre el calzado español. Tras las primeras críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre España, la Federación de Distribuidores y Minoristas de Calzado de América (FDRA) lanzó este aviso a los empresarios estadounidense que advierte de un posible riesgo en la compra de bienes y materiales procedentes de España.

La señal saltó antes del cruce de declaraciones con el Gobierno español y señala un posible riesgo, pues dentro del conocido triángulo de alerta se ha situado una interrogación. La “precaución” con la que atienden desde esta semana todo aquello que procede de fabricantes españoles se produce dos momentos claves para el sector.

En primer lugar, porque la “ventana de ventas” está abierta ahora y se produce en un momento donde se ultiman los acuerdos e, incluso, se están fletando los contenedores o pedidos que se materializan en breve. En segundo lugar, la alerta tiene lugar en plena celebración de Futurmoda, la feria internacional de referencia de los componentes del calzado y maquinaria del calzado y la marroquinería que se celebra estos días en Fira Alacant (Elche).

En pleno periodo de ventas

La noticia no ha hecho más que acentuar la preocupación del empresariado. Desde Avecal (Asociación Valenciana del Calzado), su presidente Vicente Pastor ha confirmado el aviso y ha subrayado que “frente a la prudencia que debe existir, el efecto inmediato es que ayer por la noche (martes 3 de marzo), la Federación de Comerciantes del Calzado americano (FDRA) ya lanzó una alerta a todos sus asociados para que tuvieran cuidado con las importaciones de España”.

Pastor comenta que las acciones de este tipo generan inseguridad. “Si yo soy un comprador americano y mis pedidos pasan por España en este momento, los pongo en ‘standby’ y si tengo que tomar la decisión, pues los tomo en un competidor directo de España”. El presidente de Avecal ha hecho en las últimas horas llamamientos a la moderación, como otras representaciones empresariales, y ha avanzado que desde la asociación “nos preocupamos y nos ocupamos, como siempre decimos”.

“Esta sacudida, estos movimientos de las últimas 48 horas, van a tener un efecto perjudicial. De entrada, está teniendo un efecto reputacional por esta notificación”, destaca. “Desde ya estamos trabajando para tratar de contrarrestar ese efecto negativo con nuestras empresas”, añade.

Un mensaje repleto de citas El texto completo señala tanto las declaraciones de Trump como la de otros dirigentes como el secretario de Estado y advierte de la negativa de España a negarse a autorizar el uso de las bases militares en el conflicto abierto contra Irán. Textualmente el mensaje recoge: "Threat to cut off trade with Spain. President Trump threatened to cut off U.S. trade with 🇪🇸 Spain, following Spain’s refusal to allow the U.S. to use air bases in Spain for Iran airstrikes. The comment was made during an Oval Office meeting with the German chancellor. What the president said: 'We’re going to cut off all trade with Spain. We don’t want anything to do with Spain'. 💬 Tell me more: President Trump recently said the Supreme Court reaffirmed his ability to impose embargoes on countries, when it issued its decision prohibiting tariffs under the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). One more thing: Treasury Secretary Scott Bessent said during the meeting that he agreed the Supreme Court reaffirmed the President’s ability to impose an embargo. The administration is currently exploring different options related to Spain. 💭 Our thought bubble: It is too soon to tell whether this will lead to some sort of deal with Spain over the air bases OR action against Spain. The President made a tariff threat against Spain in October over NATO spending. The President made tariff threats against several other EU countries in January — regarding Greenland — that resulted in a deal"

Quién es la FDRA

La asociación estadounidense que ha puesto la alerta es una de las veteranas del sector. Según su propio portal web, es la que representa a la industria del calzado, los distribuidores de calzado y minoristas de América (FDRA) y es la mayor asociación de comercio de calzado en los EEUU. Bajo sus siglas hay pequeñas empresas familiares que también trabajan para las grandes compañías.

También representan a las sociedades de la cadena de suministros con más de un centenar de empresas y más de 200 marcas asociadas. Fundada en 1944, tiene su sede en Washington, para “aprovechar” y hacer llegar su “influencia en el Congreso y con los principales funcionarios de la Casa Blanca y de la agencia”.

