Escápate en Semana Santa: tres casas en Andalucía para cambiar la rutina por momentos inolvidables

Hay momentos del año que invitan a parar. A cerrar el portátil, apagar las prisas y abrir la puerta a algo distinto. Semana Santa es ese punto de inflexión: la excusa perfecta para cambiar la rutina por una escapada. En la costa de Cádiz, entre campos de golf en Sotogrande, o rodeado de naturaleza en Córdoba, te esperan tres viviendas en destinos tranquilos de Andalucía pensadas para desconectar… esta primavera y durante todo el año.

Luz y calma en Sotogrande Alto: terraza, golf y mar a un paso

Piso en Sotogrande, San Roque / tucasa.com

En plena urbanización de Casas Cortijos, junto al prestigioso Real Club Valderrama, este piso en Sotogrande Alto (San Roque) es sinónimo de descanso elegante.

Con 120 m², tres dormitorios y tres baños, ofrece el equilibrio perfecto entre amplitud y confort. Reformado recientemente, combina el encanto de una urbanización consolidada con interiores actuales y luminosos. Su orientación suroeste regala tardes doradas en la terraza, con vistas a zonas verdes que invitan a alargar las sobremesas.

La urbanización suma puntos: piscina comunitaria, pista de pádel, jardines cuidados y plaza de garaje. Y todo a pocos minutos de la playa, del puerto deportivo y de supermercados.

Ideal para:

Familias que buscan tranquilidad y espacio.

Grupos de amigos amantes del golf y el mar.

Parejas que quieren desconectar en un entorno exclusivo.

Disponible para alquiler (excepto julio y agosto), es una opción perfecta no solo para Semana Santa, sino para escapadas durante todo el año.

Naturaleza y rentabilidad en Las Jaras (Córdoba): una casa para compartir

Casa en Alcolea, Córdoba / tucasa.com

A pocos minutos de la ciudad de Córdoba, en la exclusiva urbanización de Las Jaras, esta vivienda es mucho más que una casa: es un refugio en plena naturaleza.

Con una parcela de 1.964 m², jardines amplios y piscina privada, aquí el tiempo se mide en baños al sol y desayunos al aire libre. La propiedad, distribuida en tres apartamentos independientes (siete dormitorios y tres baños en total), ofrece una versatilidad excepcional: escapada familiar multitudinaria, reunión de amigos o incluso inversión gracias a su licencia turística en vigor.

Dos apartamentos en la planta superior (dos dormitorios cada uno) y uno más amplio en planta baja (tres dormitorios) permiten convivir… con independencia.

Ideal para:

Familias grandes que quieren celebrar juntas la Semana Santa.

Grupos que buscan privacidad dentro de un mismo espacio.

Inversores que desean combinar disfrute y rentabilidad.

Aquí la desconexión tiene sonido de naturaleza y olor a campo andaluz.

Sanlúcar de Barrameda: mar, luz y vida a cinco minutos de la playa

Piso en Sanlucar de Barrameda / tucasa.com

En la mejor zona de Sanlúcar de Barrameda, en el entorno del Espíritu Santo, este apartamento de dos dormitorios es la opción perfecta para una escapada espontánea junto al mar.

Con 70 m², salón-comedor con cocina integrada y plaza de garaje, se encuentra a solo cinco minutos de la playa. Restaurantes, cafeterías y pequeños comercios completan una ubicación pensada para vivir caminando, sin prisas.

Su tamaño lo convierte en el alojamiento ideal para parejas o familias con uno o dos hijos que buscan mar, gastronomía y paseos al atardecer.

Ideal para:

Parejas que quieren desconectar frente al Atlántico.

Familias jóvenes que priorizan comodidad y ubicación.

Escapadas de amigos

Esta Semana Santa, cambia la rutina por una escapada

Costa o sierra. Golf o piscina privada. Terraza luminosa o jardín infinito. Andalucía ofrece el escenario; la casa adecuada marca la diferencia.

Semana Santa es el momento perfecto para regalarte tiempo, pero estas viviendas están pensadas para mucho más: puentes, fines de semana improvisados, vacaciones de verano fuera de temporada o simplemente una pausa cuando el cuerpo lo pida.

Porque desconectar no debería ser algo excepcional.

Debería ser parte de tu forma de vivir.