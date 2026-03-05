Neinor Homes logra tomar el control total de Aedas

Neinor Homes logra completar con éxito la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada sobre su homóloga Aedas Homes. Tras alcanzar una aceptación del 79,2% en una primera operación, la compañía liderada por Borja García-Egotxeaga ha logrado en una segunda OPA elevar el control hasta cerca del 97%, tras haber desembolsado 923 millones de euros. Con este porcentaje, finalmente la compradora no podrá activar el 'squeeze out' o venta forzosa a los accionistas minoritarios y proponer la exclusión de Aedas de bolsa al no alcanzar el 90% de aceptación.

Según ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la segunda OPA de Neinor sobre Aedas, de carácter obligatorio y dirigida al 20,8% del capital que no controlaba, ha sido aceptada por el 84,76% de los títulos involucrados y un 17,63% del capital social de la sociedad afectada. Con este porcentaje, el grado de control asciende hasta 96,83%. Neinor no podrá activar la venta forzosa de poco más del 3% que no controla —con la misma contraprestación de 24 euros por acción— y deslistar a la compañía de bolsa, hito que supondría un ahorro de costes y mayor versatilidad.

En junio, Neinor lanzó una OPA —con el apoyo de Apollo desde el lado de la deuda— por el 100% de Aedas valorándola en 1.070 millones de euros, tras alcanzar un acuerdo con su principal accionista, el fondo norteamericano Castlelake, titular del 79% de la promotora. Tras un ajuste por el reparto de un dividendo, el precio ofrecido en primera instancia fue de 21,33 euros por acción. En esa primera OPA voluntaria, Neinor no logró la aceptación de los minoritarios y en una segunda oferta de carácter obligatorio elevó su pago hasta los 24 euros, importe que ha convencido finalmente a los fondos activistas y accionistas minoritarios presentes en el capital.

Neinor ya controla el consejo de administración

A pesar de no haberse resuelto la OPA obligatoria, Neinor ya controlaba el capital de Aedas desde enero y su consejo de administración. Tras adquirir las acciones en manos de Castlelake, la promotora renovó el consejo, con la salida de David Martínez, exconsejero delegado, y el nombramiento de Jordi Argemí como presidente y García-Egotxeaga como consejero delegado, además de dar hueco a Gabriel Sánchez y Mario Lapiedra como consejeros dominicales.

Noticias relacionadas

En un comunicado, Borja García-Egotxeaga ha comentado: "Con esta operación completada, hemos creado el líder nacional del sector residencial en España. Hemos cumplido exactamente lo que nos propusimos en plazo y con control total. A partir de ahora, el foco es claro: ejecución disciplinada y creación de valor". "Estamos muy satisfechos de haber alcanzado el control total de Aedas. Este nivel de aceptación refleja la solidez de la operación y el apoyo de una amplia mayoría de accionistas. Nuestra prioridad ahora es ejecutar el plan de negocio y maximizar el valor de la compañía", ha añadido Jordi Argemí.