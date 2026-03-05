Mango acelera su crecimiento y roza los 3.800 millones de facturación en 2025, un 13% más

"Mango atraviesa el momento más sólido de su historia". Al presidente y consejero delegado de esta cadena de moda catalana, Toni Ruiz, le sobran los motivos para estar contento. La compañía propiedad de la familia Andic (y, en un 5%, también suya) vuelve a registrar resultados históricos en 2025, el primer ejercicio tras el fallecimiento de su fundador y alma mater, Isak Andic. La empresa ha facturado 3.767 millones de euros, un 13% más, y ha ganado 242 millones de euros netos, otro 11% más.

La primera tasa de crecimiento es mayor de lo que se está viendo en el mercado de la moda en general y también más importante de la que la propia Mango registraba hace un año (+7,6%). Además, sin tener en cuenta el impacto del cambio de divisas (lo que técnicamente se conoce como 'facturación a tipo de cambio constante'), su negocio crece un 16%.

Lo atribuyen, según la presentación de resultados realizada este jueves entre Ruiz; la directora financiera de la compañía, Margarita Salvans, y el director de expansión y franquicias, Daniel López, a los frutos que ha dado el plan estratégico '4E' que termina este 2026, al "éxito de las colecciones" y a una "altísima tracción comercial" de sus tiendas físicas y el canal 'online'.

También aumentan los beneficios, aunque lo hagan menos que en el año previo. Son 242 millones de euros de ganancias netas en total, un incremento del 11% que redunda, igualmente, en uno de los puntales claves de su actual estrategia de negocio. El plan estratégico hasta 2026 de Mango se propuso 'elevar' la imagen de la marca, lo que significa sofisticar sus colecciones y, consecuentemente, obtener más margen con cada venta. Este margen bruto se sitúa ahora en el 60,8% de la facturación, de acuerdo con lo presentado este jueves.

Hitos del ejercicio

Los tres directivos han destacado de 2025, además, haber contratado a 1.600 personas (son una plantilla total de 18.000 en todo el mundo) o haber invertido casi 225 millones de euros en total, la mayor cifra de inversión anual de su historia. Estos fondos se han destinado a avanzar en la puesta a punto de su Campus en Palau-solità i Plegamans (Barcelona), a desarrollo tecnológico y logístico y, sobre todo, a incrementar y renovar su parque de tiendas. La cadena ha inaugurado 260 puntos de venta entre enero y diciembre del año pasado y ha reformado 86 establecimientos, superando las 2.900 tiendas en 120 mercados y una superficie de venta que roza los 900.000 metros cuadrados.

"Nuestro parque de tiendas es cada vez más grande y atractivo para nuestros clientes", ha defendido López, para después afirmar que, contra la tendencia generalizada de cierre de tiendas, su intención "es seguir avanzando en esta línea en el futuro".

Sobre lo que han preferido no hacer comentarios es acerca de como marcha la investigación sobre Jonathan Andic (primogénito del fundador de Mango, vicepresidente ejecutivo de la firma y dueño de una tercera parte de su capital, por herencia) por la muerte de su padre en una excursión que realizaban juntos en diciembre de 2024. "Las diligencias están bajo secreto de sumario y Mango no va a hacer ningún comentario al respecto", ha zanjado Ruiz.

Arranque del 2026 y amenazas geopolíticas

De momento, los primeros compases de 2026 pintan bien. "Continuamos con tendencia positiva", ha afirmado Toni Ruiz. "2025 ha sido un año excepcional y el conflicto lleva cuatro días, así que, excepto por las tiendas de las zonas afectadas, el resto de las ventas mantienen la tendencia", se ha explayado el mismo, preguntado por el complejo momento geopolítico que vive el planeta. En este sentido, el presidente y consejero delegado de la cadena se ha mostrado confiado en que todo lo aprendido de anteriores crisis geopolíticas, junto con la profesionalización de la gobernanza de la cadena o la diversificación de su cadena de suministro, les permita esquivar potenciales golpes.

También ayuda la "altísima capacidad de generar caja" de su modelo de negocio, que hoy es –ha enfatizado Salvans– "más fuerte que nunca", lo que les dota "de una capacidad financiera máxima".

En este sentido, los países en los que más venden son España, Francia, Turquía y Alemania y Estados Unidos. La línea de moda femenina sigue siendo su principal fuente de negocio concentrando un 79% de las ventas, y la tienda 'online' mantiene también su peso sobre el total siendo puerta de entrada de una tercera parte de lo ingresado.

