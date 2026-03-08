Puntos ciegos en la vivienda protegida de Alicante: por dónde se cuela quien no debería

"Región de la retina en la entrada del nervio óptico, en la cual la sensación de luminosidad es muy baja". Así define la RAE punto ciego. Tras el escándalo de Les Naus, la vivienda protegida se ha llenado de focos, pero también ha dejado al descubierto zonas donde el control llega poco. El decreto aprobado por el Consell de Carlos Mazón en diciembre de 2024 dejó abiertos huecos que ya existían con la norma anterior, la del Botànic. No son trampas por sí mismas, sino resquicios legales por los que pueden colarse perfiles que chocan con la finalidad de estas promociones.

- ¿Puedes tener varios pisos "a medias" y aun así optar a una vivienda de protección pública?

El requisito suele fijarse en no ser titular del pleno dominio de otra vivienda y ahí aparece el punto ciego de la copropiedad. Si compartes inmuebles al 50 %, por ejemplo, con tu pareja, puedes no figurar como propietario al 100 % de ninguno y no quedar automáticamente excluido. Varios pisos "a medias" pueden no bloquear el acceso, mientras que una única vivienda modesta en titularidad plena sí lo impediría.

- ¿Vale ceder un orcentaje a un familiar de una propiedad?

Sí, puede servir como resquicio legal si el requisito se centra en el pleno dominio. Si alguien cede un porcentaje de su vivienda a un familiar y deja de ser propietario al 100 % de un inmueble, puede no figurar como titular pleno y no quedar automáticamente excluido. Es un ejemplo de cómo un cambio porcentual en el papel puede alterar el resultado del filtro sin que necesariamente cambie la situación real de quien solicita.

- ¿Y si tienes patrimonio, pero no vivienda en propiedad?

Ahí aparece otra paradoja del sistema. Se mira la vivienda a tu nombre y los ingresos declarados, pero parte del patrimonio queda fuera del foco. Puedes cumplir el requisito de no tener casa en propiedad y, aun así, disponer de bienes de alto valor (un yate, vehículos de lujo u otros activos) que no entran en el filtro. En sentido contrario, alguien con una vivienda humilde sí queda automáticamente fuera. El resultado es una fotografía económica incompleta que puede chocar con la finalidad social de las promociones.

- ¿Y si el dinero está vinculado a una sociedad?

Otro punto ciego es la capacidad de ordenar ingresos y patrimonio a través de sociedades. Una empresa puede facturar mucho, tener activos a su nombre o generar beneficios, mientras el solicitante se fija un sueldo bajo o declara una renta dentro del umbral. En el papel cumple, aunque su capacidad económica real sea muy superior. Si el control se apoya sobre todo en la renta y la titularidad directa, ese blindaje societario permite colarse sin romper formalmente las reglas.

- ¿Qué es la "foto fija"?

Es la idea de que los requisitos se acreditan en un momento concreto y el sistema no siempre corrige si la situación cambia inmediatamente después. Si pasas el filtro hoy, puedes mantener el derecho aunque en los meses siguientes aumenten tus ingresos o tu patrimonio de forma significativa, porque la comprobación queda "anclada" a la documentación presentada. Esa falta de actualización puede dar resultados poco coherentes con el objetivo social de la vivienda protegida.

Las titularidades compartidas y los controles congelados abren la puerta a los accesos incoherentes

- ¿Importa cuándo se presenta la renta para los ingresos?

Sí, porque el filtro suele apoyarse en la última declaración disponible y eso puede favorecer a quien ha cambiado de ingresos recientemente. Si el visado se hace antes de que conste una subida salarial en el IRPF, la "foto fija" refleja una situación anterior más baja. Como no hay una fecha única y estricta para ese trámite, el calendario puede influir en quién encaja y quién queda fuera, aunque su realidad económica ya sea otra.

- ¿Cuenta estar casado o no?

Sí, porque los ingresos se computan por unidad familiar y sumar una segunda renta puede cambiarlo todo. Si una pareja prevé casarse, retrasar la boda hasta después del visado puede hacer que en la «foto fija» solo cuente un salario y no dos, dado que la existencia de convivencia es más compleja de demostrar para la administración. La norma dice que unidad familiar o de convivencia es todo grupo de personas que, teniendo una relación de parentesco o sin ella respectivamente, convivan o vayan a convivir de forma habitual y permanente en la misma vivienda.

- ¿Y si la familia tiene dinero?

La norma suele mirar la renta y el patrimonio del solicitante, no el respaldo económico que pueda tener detrás. Un hijo puede cumplir el umbral, no tener vivienda a su nombre y, aun así, recibir ayuda decisiva de la familia, por ejemplo mediante una donación o financiación para afrontar pagos, incluso para la totalidad del coste del piso. En el papel encaja, pero la capacidad real no siempre se corresponde con el objetivo de priorizar a quien necesita una ayuda de la administración para acceder a una vivienda.

- ¿Hay control de uso?

No siempre. Si el padrón no es un requisito y el control posterior es débil, pueden acceder personas de fuera y usar el piso como segunda residencia sin un seguimiento exhaustivo. Hasta ahora, el sistema no ha tenido un control fuerte y continuado del uso real, aunque tras el escándalo se ha abierto el debate del arraigo y varios alcaldes hablan de empadronamiento previos como criterio para priorizar a vecinos del municipio.

- ¿Resquicio legal o engaño?

No es lo mismo colarse por un hueco de la norma que hacerlo, presuntamente, aparentando una situación personal distinta a la real. En el primer caso, el solicitante cumple formalmente porque el sistema no mira esa parte del patrimonio o de la titularidad; en el segundo, el problema es la veracidad de los datos aportados. Un ejemplo es alegar una separación o una unidad familiar distinta para encajar en el umbral, cuando esa separación no se corresponde con la convivencia efectiva. Por eso conviene distinguir. Los huecos se cierran cambiando reglas; los engaños se combaten con controles y comprobaciones.

