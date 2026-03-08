Luz verde al plan de exploración en Andalucía de yacimientos de minerales críticos para la UE

Andalucía es una región clave en la estrategia de extracción de los metales más preciados para afrontar la transición energética. En estos momentos, según el último estudio con datos de 2024, en la comunidad autónoma se encuentran la mitad de las minas de España de las que se extraen materias primas para componentes esenciales para la fabricación de una amplia gama de productos tecnológicos, como baterías para vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes, paneles solares, turbinas eólicas o equipos médicos.

Esta semana, según ha confirmado la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en una entrevista con el grupo Prensa Ibérica, el Gobierno de España dará un nuevo paso fundamental: la aprobación del plan de acción para la búsqueda de nuevos yacimientos 2026-2030 tras superar la fase de audiencia pública y formulación de alegaciones. Esto va a permitir localizar nuevos yacimientos de litio, grafito, cobalto o níquel se encuentran. Muchos de los puntos señalados como prioritarios se encuentran en la comunidad autónoma.

El programa estatal, a ejecutar con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), comunidades autónomas y otros actores, aprovechará la tecnología actual para buscar recursos no identificados, gracias a la revisión de los estudios geocientíficos existentes, nuevos estudios geofísicos y de detección remota, campañas geoquímicas o nuevos sondeos.

Andalucía es una de las comunidades protagonistas de este plan dado que concentra los recursos de estos minerales dentro de España, fundamentalmente en la parte occidental de la comunidad. De los análisis que se realizaron a lo largo de la elaboración de este plan se desprende que la Franja Pirítica Ibérica, que pasa por la zona sur de Portugal, el norte de la provincia de Huelva hasta la provincia de Sevilla, es uno de los focos fundamentales en el mapa español, por lo que será uno de los territorios en los que se desplegará el plan diseñado por el Gobierno.

Mapa de los depósitos de minerales críticos en Europa. / Miteco

La inversión de 400 millones de euros

La nueva hoja de ruta que aprobará el Consejo de Ministros del próximo martes está dotada con un presupuesto de más de 400 millones de euros para la detección de estos yacimientos localizados en España que son claves en un momento de máxima incertidumbre y tensión internacional.

Estas exploraciones se pueden llevar también a cabo en minas en activo. Dentro del plan, está prevista la puesta en marcha de una línea de ayudas para empresas que quieran participar en la búsqueda de los minerales críticos. "En las minas abandonadas, los gastos en las exploraciones van a correr de parte del Estado, así como en las concesiones mineras caducadas, mientras que las que se encuentren activas o tengan concesiones, podrán optar ayudas siempre que compartan la información con el Ministerio", explicaron fuentes del Ministerio durante la fase de exposición pública del plan.