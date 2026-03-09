Imágenes del tren Iryo siniestrado en Adamuz podrían revelar "pistas" sobre el descarrilamiento

Los investigadores confían en que las imágenes captadas por el tren Iryo siniestrado en Adamuz (Córdoba) ofrezcan "pistas" sobre cómo se produjo su descarrilamiento el 18 de enero pasado. Esta salida de vía dio lugar al impacto con un Alvia, que circulaba en sentido contrario, y provocó 46 fallecidos y un centenar de heridos.

Técnicos especializados extrajeron la información de los registradores jurídicos (cajas negras) de los trenes y del equipo de grabación del Iryo el jueves, y fuentes de la investigación avanzan que los datos estarán disponibles la próxima semana. Las mismas fuentes admiten que "no se sabe muy bien lo que va a salir de estas grabaciones" y recuerdan que el corte de corriente provocado por el accidente pudo afectar a la toma de imágenes "que podrían ser relevantes", las del interior de los coches 5, 6, 7 y 8. Estos fueron los más afectados por el siniestro y, de hecho, el 8 quedó completamente volcado sobre un lateral de la vía.

Por otra parte, los investigadores dispondrán de la información extraída de los registradores jurídicos, que permitirá "comprobar la hora exacta del impacto y, probablemente, poco más", afirman. En principio, no se espera que estos datos aporten grandes novedades a la investigación, ya que arrojarán luz sobre cuestiones que, en líneas generales, ya se conocen, como las velocidades de los trenes (según lo avanzado, ninguno de los dos excedían los límites permitidos); los accionamientos del freno o aspectos relativos a las indicaciones del sistema de señalización.

Un técnico desplazado desde Italia

Como ya avanzó Diario Córdoba, el volcado de información de las cajas negras se desarrolló el jueves pasado sin incidencias. Esta diligencia fue "relativamente rápida". En primer lugar, fueron citados representantes de Renfe y después, de Iryo. En las dos extracciones de datos estuvieron presentes efectivos de la Policía Judicial (Guardia Civil); un letrado comisionado por el juzgado de Instrucción 24 de Madrid; los investigadores de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y técnicos de Hassler, que es la empresa que tiene la tecnología de estos registros.

Estado en el que quedó el Alvia siniestrado en Adamuz. / Manuel Murillo

La actuación fue desarrollada de acuerdo con lo autorizado por la jueza instructora de la causa, en dependencias de la CIAF, que se ubica en el Ministerio de Transportes, porque allí se custodian los equipos.

Después de volcar la información de las cajas negras, se extrajeron las imágenes del interior del Iryo. Para ello fue necesario el desplazamiento de un técnico de la compañía (el grabador es de la marca Leonardo) desde Italia. El volcado se prolongó hasta media tarde "porque las imágenes pesaban bastante", explican.

Pendientes del análisis de la soldadura

Otra prueba clave es el análisis en laboratorio de los carriles y de la soldadura que podría estar relacionada con el descarrilamiento. Por el momento, la plaza 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, que dirige la investigación, no ha autorizado esta diligencia.

Las mismas fuentes auguran que, dado que se ha planteado la intervención de peritos independientes en este procedimiento, es posible que haya que esperar al nombramiento de esos expertos para que participen en el proceso. Junto a estas diligencias, los investigadores continúan entrevistando a personas relacionadas con el accidente.