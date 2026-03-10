Bruselas insta a los países a reducir los impuestos de la factura de la luz para aliviar el bolsillo de los consumidores

La Comisión Europea ha presentado este martes un nuevo paquete energético en el que vuelve a instar a los Estados miembros a rebajar los impuestos y cargos de la factura de la luz con el objetivo de aliviar el bolsillo de los ciudadanos. La iniciativa podría suponer una rebaja del 15% de la factura de la luz, que en el caso de los hogares supondría gastar 200 euros menos al año, según fuentes comunitarias.

En España, la factura de la luz está gravada con un IVA del 21% y un impuesto especial del 5,11%. En ambos casos, tasas muy por encima de las recomendaciones comunitarias. Además, las empresas generadoras de energía están sometidas a un impuesto del 7% sobre la producción, que trasladan al precio de la electricidad en el mercado mayorista y, por tanto, acaban pagando los consumidores.

En líneas generales, a falta de una recomendación más concreta por parte de la Comisión Europea, la directiva europea sobre IVA permite a los países establecer un tipo mínimo de IVA del 5%. Bruselas también insta a los países a que incluyan una rebaja de aquellos impuestos que no tienen que ver con el propio consumo energético, pero que se incluyen en la factura.

Además de rebajar la carga impositiva, el Ejecutivo comunitario recomienda reducir el coste de las redes eléctricas sobre la factura, que representa entre "un cuarto y un tercio del precio de la electricidad"; mejorar la claridad y comparabilidad de las facturas de la luz para que los usuarios puedan cambiar de compañía en menos de 24 horas --un cambio de proveedor podría generar un ahorro promedio de 152 euros por hogar al año-- y emplaza a los Estados a diseñar para diseñar nuevas soluciones de financiación, más allá de las ayudas directas.

Las propuestas forman parte del llamado Paquete de Energía para los Ciudadanos, con el que Bruselas pretende reducir el impacto de los altos precios energéticos en los hogares y empresas y combatir la pobreza energética. "Más de 30 millones de europeos afirman tener dificultades para pagar sus facturas de servicios públicos a tiempo. Esto es inaceptable y debe cambiar. Con el Paquete de Energía Ciudadana, pretendemos lograr ese cambio", defiende el comisario de Energía, Dan Jørgensen.

El paquete también recomienda a los Estados miembros a impulsar el autoconsumo y fomentar "las comunidades energéticas para multiplicar por diez su capacidad instalada de energía renovable para 2030 en la Unión Europea, lo que permitirá la producción de energía renovable para entre 25 y 30 millones de hogares". Los hogares individuales podrían ahorrar entre 260 y 550 euros al año, mientras que las comunidades el beneficio potencial asciende a entre 440 y 930 euros, según los cálculos comunitarios.

Además, plantea nuevas medidas para aumentar la protección de los hogares vulnerables y con escasez de energía, introduciendo mayores salvaguardas contra las desconexiones, así como reformas estructurales a largo plazo para abordar las causas subyacentes de la energía inasequible. Entre otras, la Comisión Europea prevé actualizar sus recomendaciones sobre pobreza energética para compartir buenas prácticas replicables por los países.