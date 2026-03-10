Descubre qué comparten un avión A400M, un cercanías de Talgo y un blindado de Santa Bárbara

“En un avión grande, el centro de gravedad se mide en milímetros. En el caso del A400M, el avión militar de transporte más grande del mundo, cuya fabricación y puesta a punto se remata en Sevilla, cada aparato tiene 45 metros desde el morro hasta la cola, y tenemos que fijar cuál es el centro de gravedad con 14 milímetros de precisión. Si nos lo piden para un satélite, que es mucho más pequeño, tenemos que dar el centro de gravedad con una décima de milímetro, es decir, 0,10 milímetros”. Esta es una de las prestaciones principales de los instrumentos y sistemas de medición creados por la empresa Systratec, que tiene su sede social en Sevilla tras ser fundada en Francia. Nos lo comenta su cofundador, Santiago Méndez Bermúdez, de 52 años de edad, nacido en Madrid y placeado en Valladolid.

La mayor cualidad de Systratec es la medición del peso, ya sean aparatos al completo (aviones, helicópteros, vagones de tren, satélites) o elementos esenciales (motores, turbinas, equipos electrónicos...). Es un ejemplo de pyme tecnológica que ahora está logrando el salto en incremento de negocio, tras años de inversión en innovación. “En 2025 crecimos un 35% más respecto al balance de 2024. En los dos primeros meses de 2026 ya tenemos garantizada la cifra de ingresos de todo el año 2025. Las perspectivas son muy buenas”.

Además, en febrero han recibido la confirmación de que van a entrar a aportar sus prestaciones en el proyecto Eurofighter, que tiene en marcha la evolución de los aviones de combate esenciales en la capacidad militar no solo de España, sino de países como Alemania, Reino Unido, Italia y Turquía.

“A quienes no forman parte de la industria aeronáutica, les puede sorprender que, desde que se diseña un prototipo de nuevo avión con un programa de software, calculando también el peso que va a tener cada uno de sus miles de elementos, y el peso real que se mide cuando comienza a hacerse realidad físicamente la construcción y ensamblaje de todas sus estructuras, componentes y equipamientos, puede haber diferencias de 200 kilos, o 500 kilos, o 1.000, o 2.000,..., en función de sus dimensiones. Y de cualquier modelo se comienzan a comercializar aviones por adelantado, con una estimación de radio de acción, velocidad, carga, etc. Por lo tanto, los procesos de medición son importantes para alinear la teoría y la realidad de su producción”.

El sistema de Systratec para la medida de centro de gravedad en álabes de motor de avión. Es capaz de proporcionar el peso de un álabe de turbina con una precisión de un gramo y medir su centro de gravedad con una precisión de una décima de milímetro. Los álabes son una de las piezas más importantes del motor. / El Correo

Ganar un reto de innovación de Airbus

El punto de partida de lo que hoy es Systratec se remonta al año 2008, como recuerda Santiago Méndez. “Airbus lanzó un reto para crear innovación en los sistemas de pesaje y en la forma de medir el peso de los aviones. Ya se estaba construyendo en Sevilla la planta para el montaje final del nuevo avión de transporte militar A400M, con muchas innovaciones, y querían aprovechar la oportunidad para dar un salto de innovación en los sistemas de pesaje. Yo estaba como ingeniero en la empresa Kineo, dedicada a pesajes, y se presentó al reto en consorcio con la empresa francesa Captels, con William Maffre como ingeniero experto en proyectos de innovación”.

Subraya que “entre ambos conseguimos crear esa nueva tecnología que Airbus necesitaba en los sistemas de medida de masa para los aviones. El departamento de masa y centrado de Airbus, en Toulouse, nos envió una carta felicitándonos por nuestra aportación. El sistema se sigue usando, lo mantenemos, funciona como el primer día. Y da el dato exacto de peso y de centro de gravedad de cada avión A400M que se fabrica y comienza a volar desde la factoría de Sevilla”.

“William y yo vimos que era una tecnología muy interesante y que se podía extender a otros instrumentos. Para fundar una empresa, esperamos a que se dieran las condiciones favorables. La creamos en 2015, y se estableció en Montpellier porque en Francia la tramitación para ser joven empresa innovadora y conseguir ventajas era mucho más fácil y rápido que en España. Solo me hizo falta hacer una llamada telefónica y rellenar un formulario. Y en un solo día estaban concedidas las exenciones fiscales y los incentivos. La nueva empresa declara lo que va a hacer, y después el Estado hace sus auditorías para comprobarlo”.

Precisa que “optar entonces por establecernos en Francia fue también motivado a que necesitábamos colaborar con fabricantes de aviones, y en Francia tenemos a Airbus, Dassault y ATR, que fabrica aviones regionales”.

Grupo inversor español

En su búsqueda de inversores, Santiago Méndez tuvo más receptividad en España, y Systratec es propiedad del grupo industrial español Armoniza, que tiene una docena de empresas en sectores muy diversos. La más conocida es Ascensores Zener. En 2020, siendo español la mayor parte del equipo, se decidió que ya era el momento para trasladar la empresa a España, “ya teníamos prototipos viables de todos los instrumentos, y habíamos logrado ya algunas ventas de referencia”.

La elección de Sevilla, según detalla, “está basada en criterios objetivos. Es una ciudad donde podemos trabajar junto a Airbus, tiene un parque empresarial aeronáutico donde establecernos, y por eso estamos en Aerópolis. Hay una universidad que forma bien en muchas variantes de la ingeniería, como es la Universidad de Sevilla. Y tuvimos el apoyo institucional de Andalucía Trade y de la Cámara de Comercio de Sevilla. Estos son los cuatro factores esenciales. Y además es una ciudad atractiva para el talento que quiere residir en un lugar agradable”.

Confiesa que “cuando comenzamos la fase de comercialización, nos sucedió lo que es usual cuando los ingenieros montan empresas: tendemos a enamorarnos de nuestras tecnologías, y a perder el foco sobre lo que se necesita en el mercado. También me sucedió a mí. Teníamos buenas ideas pero no escuchábamos lo suficiente”.

Uno de los profesionales de Systratec durante las tareas de inspección de calidad de su tarjeta electrónica, que es el corazón de todos sus instrumentos que miden y centro de gravedad. / El Correo

Elegidos por Dassault y por Leonardo

Todo cambió cuando Systratec entró en dos programas de innovación abierta promovidos por dos grandes empresas: Dassault Aviation en Francia y Leonardo DRS en Canadá. “Soy defensor a ultranza de esta fórmula. Une la capacidad de crear tecnología y la necesidad de quien necesita resolver problemas. De esa colaboración transparente surgen productos muy válidos para aplicar.

De ahí salieron nuestros dos instrumentos estrella: Un mejor sistema de medida de centro de gravedad para aviones y helicópteros, gracias al acuerdo con Dassault. Y, por otro lado, un sistema de medida de centro de gravedad y distribución de masa en elementos de aviónica, que son los equipos de electrónica que se insertan en los aviones. Leonardo quería entregarlos a clientes con masa y centro de gravedad certificados. Era también una mejora de calidad”.

A partir de los contratos con Dassault y Leonardo se ha incrementado la opción de llegar acuerdos con otras empresas e instituciones. Y, como suele suceder, comenzaron a llegarles peticiones para usos que no habían previsto inicialmente. “No nos habíamos dirigido al sector espacial. Y han encontrado en uno de nuestros instrumentos el aparato perfecto para medir satélites en el proceso de integración de todos sus componentes, y medir masa y centrado. Estamos encantados. Argotec, empresa italiana importante en fabricación de satélites, participada por el Gobierno de Italia, utiliza nuestros sistemas para medir el centro de gravedad de sus satélites”.

Vagones de Talgo para cercanías

Entre sus clientes también hay que destacar a Talgo, “usa nuestro instrumento para medir el peso y centro de gravedad de los vagones que fabrica, tanto en su fábrica de Rivabellosa (Álava), donde hace los trenes de cercanías, como en su centro de patentes en Madrid”. En el sector helicópteros, tienen acuerdos en Kenia con dos empresas de mantenimiento de estas aeronaves.

Para los vehículos terrestres, han creado también sistemas para mejorar el pesaje de los camiones en las labores obligatorias de inspección. “Habitualmente se usan instrumentos que se desechan tras un año de uso. Nosotros consideramos que se pueden fabricar y que duren 10 o 12 años. Es nuestra primera incursión en este sector, lo adaptaremos para que sea económicamente más asequible y le compense a empresas y autoridades”. De entrada, se sienten satisfechos en ese ámbito porque una empresa importante, General Dynamics Santa Bárbara, con fábrica en Alcalá de Guadaíra, contó con Systratec para medir el peso que tiene en cada eje su blindado '8x8 Dragón'.

En la imagen, preparación de un sistema de plataformas de pesaje aeronáutico de Systratec para medir el peso y el centro de gravedad de un avión. / El Correo

Otra funcionalidad para la que han sido demandados consiste en aplicar su tecnología de medida de masa y centro de gravedad para mejorar el diseño de un nuevo motor. El consorcio internacional que está desarrollando los motores 'Open Fan' para reducir un 20% el consumo de combustible, ha adquirido sus instrumentos para caracterizar las propiedades de masa estática de cada álabe del rotor. “Gracias a esa tecnología de precisión, los álabes pueden agruparse en conjuntos equilibrados, garantizando un funcionamiento óptimo en la turbina”.

Más de 20.000 kilos en masas para ensayos

Systratec tiene 11 personas en plantilla. William Maffre se desvinculó. En Sevilla realizan en su sede en Aerópolis la ingeniería mecánica y la ingeniería electrónica. El laboratorio de ensayo y calibración lo tienen en un polígono industrial de Dos Hermanas. “Es el material más caro que tenemos, lo creamos nosotros, son masas que suman más de 20.000 kilos. Cada dos años tenemos que enviarlas a un laboratorio en Francia para volverlas a calibrar, porque en España no hay laboratorios preparados para eso”, explica Santiago Méndez.

La producción física de los instrumentos está externalizada, “todo lo que podemos se hace en España, y lo que no se hace en otro país europeo. De ahí no pasamos, nuestro ADN es llevar el sello 'Hecho en Europa'. Tenemos proveedores en Sevilla, Valencia, País Vasco y Alemania. Todo llega a nuestra sede en Aerópolis, y tenemos un taller de montaje ligero, un taller de montaje electrónico, y un taller de montaje de instrumentos más pesados, como el dedicado a camiones, ese necesita más infraestructura”.

Uno de los logros más motivadores es que las escuelas de ingeniería aeronáutica de las universidades de Toulouse y de Burdeos enseñan la asignatura de masa y centrado utilizando los instrumentos de Systratec. “Es una gozada estar incluidos en la formación”.