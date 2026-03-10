Hay Derecho llevará al Supremo el aval judicial al nombramiento de Bacigalupo en la CNMV

Pulso legal en la CNMV. La fundación Hay Derecho ha informado este martes que recurrirá el aval de la Audiencia Nacional al nombramiento de Mariano Bacigalupo como consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pareja de la actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera. En 2022, año cuando el supervisor nombró a Bacigalupo, Ribera aun ejercía el cargo de vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimó la semana pasada el recurso presentado por Hay Derecho en noviembre de 2025, una decisión que la fundación ha tildado de "muy decepcionante".

Hay Derecho presentó el recurso más de tres años después de que el Gobierno desginara a Mariano Bacigalupo como vocal del consejo de la CNMV, al considerar que carecía de "reconocida competencia en materias relacionadas con el mercado de valores". Según la fundación, Bacigalupo no cumple con los requisitos que subraya la Ley de Mercado de Valores, condiciones imprescindibles para formar parte del órgano supervisor. En este sentido, desde Hay Derecho han argumentado que Bacigalupo ha desarrollado la gran mayoría de su carrera en el ámbito de Derecho administrativo y la regulación económica y no en el área de mercados financieros. En 2022, cuando el supervisor de los mercados lo nombró, ejercía como consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) desde 2017, un año antes de la llegada de Ribera al Ministerio para la Transición Ecológica.

Además, la sentencia de la Audiencia Nacional descarta la relevancia jurídica de que sea marido de la entonces viepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera y ha respaldado las competencias del profesional. En paralelo, la Sala ha estipulado que el Consejo de la CNMV es un órgano colegiado con funciones diversas, por lo que se permite la coexistencia de una amplia gama de perfiles técnicos. Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho ha rechazado esta interpretación. "Con esta interpretación se consagra, en la práctica, la posiblidad de pasar de un organismo regulador a otro cuando el mandato está a punto de concluir, como ha sucedido en este caso", ha incidido.

"La CNMV ejerce funciones de supervisión e inspección clave para el buen funcionamiento de los mercados y de la economía, por lo que resulta especialmente importante que sus responsables cumplan de forma clara y exigente los requisitos establecidos por la ley para que no se queden en papel mojado", ha estipulado Safira Cantos, directora general de Hay Derecho.

Además de su experiencia en la CNMC, Bacigalupo también ha sido miembro del Consejo de Reguladores de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía de la Unión Europea entre 2021 y 2022.