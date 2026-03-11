GUERRA EN ORIENTE MEDIO
España apoya el plan de la AIE y se ofrece para una liberación masiva de sus reservas de petróleo
Aagesen respalda poner en el mercado más de 12 millones de barriles de los almacenes españoles y desvela que la propuesta de la Agencia Internacional de la Energía duplicará la liberación de 182 millones de barriles que se realizó con la guerra de Ucrania
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha propuesto activar la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo de la historia para estabilizar los mercados de petróleo y frenar la enorme volatilidad de los precios provocada por la escalada bélica en Oriente Medio. El organismo dependiente de la OCDE necesita que la medida sea apoyada por unanimidad de todos los países miembros, de momento cuenta con el apoyo del Gobierno español para adoptar esa medida, según ha confirmado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en un desayuno informativo.
España se ofrece a una liberación masiva de sus reservas estratégicas de crudo para respaldar la medida coordinada de la AIE. Los almacenes españoles guardan actualmente el equivalente a 92 días del consumo nacional de petróleo, y el Gobierno español está dispuesto a liberar algo más de 12 días para ayudar a la estabilización de los mercados, según ha confirmado Aagesen.
La AIE debatió ayer durante una reunión de emergencia de responsables energéticos las medidas a tomar para hacer frente a la volatilidad de los mercados de petróleo. La propuesta de la dirección de la Agencia pasa por la mayor liberación de la historia. Aagesen ha desvelado que el plan pasa por una liberación que duplicaría la colocación de 182 millones de barriles que se realizó en 2022 tras la invasión rusa sobre Ucrania, en plena crisis energética.
Próxima ampliación
Suscríbete para seguir leyendo
- La Hermandad de La Paz recupera su 'tradición' del Domingo de Ramos: los nazarenos de El Porvenir abrirán en solitario la Semana Santa
- Ni Valencia ni Alicante: el lugar donde más arroz se produce de toda España está en un pequeño pueblo de Sevilla
- Giro brusco del tiempo en Andalucía: la Aemet alerta de nevadas y activa avisos en cuatro provincias para este martes
- La ampliación de la Feria de Sevilla para 2027, sin plan B si el Gobierno no cede el suelo: 'No contemplamos que no acceda
- Aemet: Andalucía subirá hasta 10 grados tras el frío y no se descartan lluvias a final de semana en estos puntos
- Andalucía se reforzará con más inspectores para la nueva ley de gestión ambiental: las multas pueden alcanzar los 2,4 millones
- El cambio de hora que quita el sueño a los andaluces ya tiene fecha oficial en el calendario
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 10 de marzo de 2026