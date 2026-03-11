Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inditex pisa el acelerador y cruza la meta de los 6.000 millones de beneficio

El grupo ingresa 39.864 millones, un 3,2% más y gana 6.220, un 6% más | Supera por primera vez los 6.000 millones de ganancias | Ralentiza su crecimiento, pese al empuje del negocio ‘online’ que ya supone el 26,7% del total

Una tienda de Zara

Una tienda de Zara / David Zorrakino

Manolo Rodríguez

Madrid

En un circuito global cada vez más exigente, Inditex ha vuelto a demostrar que mantiene el pulso firme al volante. La multinacional gallega cerró el ejercicio 2025 —comprendido entre el 1 de febrero de 2025 y el 31 de enero de 2026— con resultados de récord tanto en ventas como en beneficios y certifica al alza el cuarto año completo con Marta Ortega como presidenta no ejecutiva y Óscar García Maceiras como consejero delegado al frente del grupo.

La compañía no solo ha defendido su pole position en el sector textil, sino que ha ampliado la distancia con sus rivales en un contexto sociopolítico internacional marcado por la volatilidad y la incertidumbre.

El grupo ha superado por primera vez la barrera de los 6.000 millones de euros de beneficio neto.

En concreto, ganó 6.220 (un 3,2% más), en línea con las previsiones de los analistas y por encima de los 5.866 obtenidos en 2024 —cuando ya había mejorado un 9% el resultado del año anterior—.

La cifra equivale a cerca de 17 millones al día, una velocidad de crucero que confirma una trayectoria ascendente que ha ido quemando etapas con precisión: más de 1.000 millones en 2007; 2.000 en 2012; 3.000 en 2016; 4.000 en 2022; 5.000 en 2023 y ahora más de 6.000 en 2025.

En España, solo gigantes como Banco Santander (14.101), BBVA (10.511) e Iberdrola (6.285) han logrado rebasar ese umbral el pasado ejercicio. En 2024, la compañía había ganado 5.866 millones —unos 16 al día—, y consolida una senda que en 2025 ha vuelto a acelerar.

En ingresos, la multinacional ha rozado la cota de los 40.000 millones. Las ventas ascendieron a 39.864 (un 6%), frente a los 38.632 de 2024, ejercicio en el que el crecimiento fue del 7,5%. El avance actual confirma una moderación del ritmo respecto a los espectaculares incrementos del 36% en 2021 (venía de un 2020 marcado por el covid), del 17,5% en 2022, del 10,3% en 2023 y del 7,5% en 2024.

Aun así, el volumen de negocio equivale a unos 109 millones diarios y cerca de 4,5 por hora, una cadencia que refleja la potencia comercial del grupo.

La rentabilidad sigue siendo uno de los motores mejor afinados del monoplaza gallego. El margen bruto se ha situado en el 58,3%, mientras que los gastos de explotación han crecido un 2,8%, lo que le ha permitido preservar una rentabilidad superior a la media del sector.

El consejo propondrá un dividendo total de 1,75euros por acción. La retribución global ascenderá a 5.454 millones.

(Noticia en ampliación)

