Conflicto en Oriente Próximo
Guerra en Oriente Próximo
Estados Unidos liberará 172 millones de barriles de su reserva estratégica para contener la escalada del petróleo
EFE
Nueva York
El Departamento de Energía de Estados Unidos informó este miércoles que liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva energética para hacer frente a la escalada de los preciosdel crudo provocada por la guerra en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz.
"El presidente Trump ha autorizado al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana. Según las tasas de descarga previstas, la entrega llevará aproximadamente 120 días", explicó el Departamento.
- La Hermandad de La Paz recupera su 'tradición' del Domingo de Ramos: los nazarenos de El Porvenir abrirán en solitario la Semana Santa
- El bienestar animal, en el foco: el Ayuntamiento de Sevilla cambiará la norma de los coches de caballos para 'evitar sufrimientos innecesarios
- Ni Valencia ni Alicante: el lugar donde más arroz se produce de toda España está en un pequeño pueblo de Sevilla
- Giro brusco del tiempo en Andalucía: la Aemet alerta de nevadas y activa avisos en cuatro provincias para este martes
- La ampliación de la Feria de Sevilla para 2027, sin plan B si el Gobierno no cede el suelo: 'No contemplamos que no acceda
- Aemet: Andalucía subirá hasta 10 grados tras el frío y no se descartan lluvias a final de semana en estos puntos
- Andalucía se reforzará con más inspectores para la nueva ley de gestión ambiental: las multas pueden alcanzar los 2,4 millones
- El cambio de hora que quita el sueño a los andaluces ya tiene fecha oficial en el calendario