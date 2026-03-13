Empresas
BBVA concede casi 100.000 millones en nuevo crédito a empresas en España en 2025, un 12% más
En el caso de las pymes, una de cada cuatro en España trabajar con BBVA, según explica la propia entidad financiera
La Opinión
BBVA concedió 97.442 millones de euros en nueva financiación a empresas en España durante 2025, lo que supone un incremento del 12% respecto al año anterior, ha explicado la entidad financiera este viernes en un comunicado.
"La entidad consolida así su posición en este segmento no solo por el crecimiento del crédito, sino también por la captación de nuevos clientes", ha recalcado el banco.
En el caso de las pymes, una de cada cuatro en España decide trabajar con BBVA, lo que sitúa al banco como líder de captación, por tercer año consecutivo, según afirma la propia entidad.
Apoyo a la creación de empresas
Además de con el crédito y las nuevas herramientas, BBVA continúa reforzando su propuesta de acompañamiento a las empresas. La entidad fue pionera en lanzar un servicio integral para la constitución de empresas en España en colaboración con Ayuda T Pymes.
"Este modelo permite constituir una sociedad sin tener que preocuparse por los trámites administrativos", recuerda el BBVA.
El servicio permite gestionar todo el proceso desde un único punto y firmar la escritura notarial de forma digital. Desde su lanzamiento, más de 1.000 empresas se han constituido con el acompañamiento de BBVA, "lo que refleja la buena acogida de este modelo entre los emprendedores", según ha afirmado la entidad.
- Vecinos de Miraflores en pie de guerra por la construcción de un bloque de 8 plantas de VPO: 'El barrio está saturado, no cabemos
- La primavera que nos espera en Andalucía: Aemet da las claves tras unos datos de lluvias invernales de récord
- Sevilla abre el debate sobre los coches de caballos tras su adiós en Málaga y Barcelona: los animalistas piden la 'abolición progresiva
- Andalucía se reforzará con más inspectores para la nueva ley de gestión ambiental: las multas pueden alcanzar los 2,4 millones
- Así será el frente que afectará a Andalucía: casi la mitad de la región con lluvias y bajón de temperaturas según Aemet
- One Toro y Canal Sur se reparten la retransmisión de los toros en La Maestranza: estas son las corridas que se televisan
- El mejor pescaíto frito de Sevilla: cinco freidurías imprescindibles para disfrutar en Cuaresma y Semana Santa
- Aprobadas las nuevas bases para acceso a plazas de funcionario en Andalucía a través de la bolsa de reserva del 20% de las oposiciones