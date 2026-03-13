Javier Targhetta traslada a José Luis Sanz su proyecto para La Cartuja Pickman: "Hay una inversión relevante en instalaciones y maquinaria"

José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, y los empresarios Javier Targhetta y las hermanas Gabriela y Paola Luksic mantuvieron este jueves una reunión para conocer los detalles del proyecto de reactivación industrial de La Cartuja Pickman. En el encuentro también estuvo presente la empresaria Mar Madrid.

Tras la reunión, Sanz ha apuntado que es un proyecto "interesante". "Contempla la puesta en marcha de una nueva etapa para La Cartuja de Sevilla, basada en la modernización de los procesos productivos y en una inversión relevante en nuevas instalaciones y maquinaria”, afirmó el alcalde.

Para el regidor, la recuperación de esta emblemática fábrica es "una oportunidad para preservar un patrimonio industrial centenario profundamente ligado a la identidad de la ciudad, al tiempo que impulsa una nueva actividad económica vinculada a la tradición cerámica sevillana".

El empresario Javier Targhetta también valoró el "interés del Ayuntamiento de Sevilla en que la nueva fábrica de La Cartuja de Sevilla se implante dentro del término municipal de la capital, reforzando así el vínculo histórico de la marca con la ciudad". En el mismo sentido, destacó que "desde la oficina municipal Sevilla Open for Business se está trabajando en colaboración con los inversores para facilitar posibles ubicaciones industriales y acompañar el desarrollo del proyecto, con el objetivo de que esta nueva etapa empresarial se traduzca en una inversión productiva y generadora de empleo en Sevilla".

Cabe recordar que Targhetta y las hermanas Luksic se hicieron con la unidad productiva de La Cartuja Pickman a finales del pasado mes de enero. La idea de la empresa era recuperar la producción a a lo largo de este mes de marzo, mientras que los trabajadores se encuentran sumidos en un ERTE hasta finales de mes. Los trabajadores se han mostrado "muy ilusionados con la entrada del empresario y por eso quieren "volver cuanto antes".