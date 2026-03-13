Bolsa
El petróleo por encima de los 102 dólares golpea a las Bolsas: el Ibex cae un 1,30%
EEUU aplica una exención temporal a la compra del petróleo ruso hasta el 11 de abril
El Ibex 35 se encara a otra jornada de presión a medida que persisten las réplicas del shock petrolero derivadas por la guerra en Oriente Próximo. La Bolsa de Madrid ha iniciado la última sesión de la semana con una caída del 1,30%, hasta perder los 17.000 puntos. Las nuevas exenciones a la compra de petróleo ruso desde Estados Unidos no han atajado los avances del crudo, que supera los 102 dólares. El barril de Brent, la referencia del Viejo Continente, se revaloriza hasta un 2% por encima de los 102 dólares, mientras que en Norteamérica el West Texas Intermediate (WTI) marca los 97 dólares.
El resto de los parqués en Europa también viven una jornada de fuertes caídas. En Fráncfort, el índice de referencia, el Dax, retrocede cerca del 1%, mientras que en París, el CAC francés se deja un 1,16%. En Milán, el FTSE Mib retrocede un 1,11%. La Bolsa de Londres cae a menor medida, 0,80%.
En Asia, casi todos los índices, desde Hong Kong hasta Japón, cerraron la segunda semana de guerra teñida de rojo. El Nikkei, el parqué de referencia de Tokio, volvió a retroceder un 1,16%. El sentimiento negativo en el Pacífico se produce tras una sesión particularmente negativa en Wall Street este jueves, después de que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, redoblara sus amenazas de mantener cerrado el estrecho de Ormuz.
Los analistas valoran de forma positiva las nuevas medidas desde Washington. Tony Sycamore, analista de IG Australia, explicó a la agencia Bloomberg que las compras a Moscú podrían calmar de forma ligera a los mercados. "No es un cambio radical, pero el momento es oportuno, ya que alivia las preocupaciones sobre la escasez a corto plazo antes del fin de semana", explicó.
La crisis también ha arrastrado al euro.
