Encuesta: Los andaluces piden limitar las licencias de pisos turísticos y los precios del alquiler para paliar la crisis de la vivienda

La compraventa de viviendas creció un 5% de media en España en 2025, un año en el que se contabilizaron 752.098 operaciones, la mayor cifra que se registra desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria. En términos absolutos, Andalucía fue la comunidad autónoma con más transacciones el año pasado, con 138.235. Pero los precios tampoco dejan de escalar. La vivienda libre nueva y usada se encareció de media en todas las autonomías en 2025, aunque a distintos ritmos, siendo Andalucía la tercera en la que más subió el precio, un 12,9%, porcentaje similar al que aumentó también la vivienda de segunda mano.

Para tener una fotografía real de esta problemática, el grupo Prensa Ibérica y Banco Santander pusieron en marcha en septiembre el Observatorio Social de la Vivienda en España, mediante un completo estudio sobre las percepciones sociales de la crisis de la vivienda, con el objetivo de entender esta compleja realidad, identificar las necesidades de los españoles y generar un debate territorial que permita proponer soluciones útiles. El estudio, elaborado por beBartlet como partner demoscópico a través de la empresa Cluster 17, incluye un apartado de preguntas dirigidas a los andaluces, que señalan con claridad tanto las causas de la crisis como las posibles soluciones.

Menos pisos turísticos

Una amplia mayoría de los andaluces apuestan por tres recetas principales: limitar las licencias de pisos turísticos, poner topes a los precios de los alquileres en las zonas tensionadas y conceder más avales públicos para la compra de primeras viviendas por parte de personas jóvenes. En concreto, tres de cada cuatro ciudadanos (76%) estarían de acuerdo con que la Junta de Andalucía limitara los permisos de viviendas turísticas, frente al 19% que rechaza esta idea y al 5% que no se posiciona al respecto. La medida cuenta con apoyo mayoritario en todos los electorados, aunque más acentuado entre los votantes de PSOE (93%) y Sumar (100%). Pero también comparten la propuesta el 65% de electores del PP y el 57% de los simpatizantes de Vox. El rechazo a la medida alcanza el 35% entre quienes votaron a Vox en las últimas elecciones generales y el 29% entre los que eligieron la papeleta del PP.

Infografía sobre pisos turísticos en Andalucía.

Por segmentos sociales, la reclamación de limitar los pisos turísticos es mayor entre las mujeres (80%) que entre los hombres (72%), y se incrementa en las dos franjas de edad que pueden verse más afectadas por este tipo de viviendas: los más jóvenes (82% de apoyo entre los andaluces de 18 a 24 años), por el efecto que tiene sobre los precios de compras y alquileres; y los más mayores (85% de respaldo en la franja de 64 a 75 años), por los problemas de convivencia que pueden provocar. También se dispara el aval a la medida entre los andaluces que cobran menos (más del 80% entre quienes cobran hasta 2.000 euros) y en las grandes ciudades (82% entre quienes viven en municipios de más de 250.000 habitantes).

Visualización de datos interactiva.

Topes al alquiler

Otra medida que concita un apoyo mayoritario entre los andaluces es limitar los precios de los alquileres. El 60% de los ciudadanos estarían de acuerdo con que la Junta de Andalucía fijase topes en zonas que se declarasen tensionadas en diferentes ciudades, una medida que rechaza el 35% de la población y sobre la que no se pronuncia el 5% restante. A diferencia de los límites a los pisos turísticos, intervenir los precios de los arrendamientos es una idea que genera mayor división según la afinidad política: el apoyo es amplísimo en la izquierda (93% entre los votantes de Sumar 88% entre los del PSOE), frente al rechazo mayoritario en la derecha. El 59% de los electores del PP respaldan poner coto a los precios y el 39% está en contra. Y el 57% de los votantes de Vox son partidarios de la medida y el 26% se declara contrario.

Mapa de Andalucía que muestra las zonas tensionadas.

La misma división se reproduce cuando observamos los resultados por segmentos sociales. El 72% de las mujeres apuestan por intervenir los precios, pero el porcentaje se queda en el 50% entre los hombres. En consecuencia, el rechazo entre ellos (44%) casi duplica el de ellas (24%). Por franjas de edad, los más jóvenes son quienes más exigen que se pongan límites (72% entre los andaluces de 18 a 24 años), pero también los más mayores (69% entre los mayores de 75 años), mientras que el apoyo baja ligeramente del 60% entre los andaluces de 35 a 64 años. Por ingresos, las diferencias aún son mayores, hasta el punto de que quienes ingresan más de 3.000 euros están claramente en contra de la medida, que, en cambio, reclama el 85% de los andaluces que ingresan entre 1.000 y 1.500 euros. Y por municipios, el respaldo a los topes es superior en las grandes ciudades, donde los precios están más disparados.

Visualización de datos interactiva.

Más avales para jóvenes

La propuesta que sí suscita un clamor transversal es que la Junta de Andalucía amplíe el programa 'Garantía Vivienda Andalucía' de avales públicos para la compra de primeras viviendas por parte de personas jóvenes. El 79% de los andaluces está de acuerdo con esta idea, frente al 14% que está en contra y el 7% que no se pronuncia. De nuevo, la medida agrada más a la izquierda (94% de apoyo entre los votantes del PSOE y 92% entre los de Sumar) que a la derecha (76% de respaldo en el electorado del PP y 80% en el de Vox).

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Imagen sobre la garantía de vivienda en Andalucía

Por edades, en todas las franjas se da un respaldo superior al 80% a la ampliación de las líneas de avales a jóvenes, excepto en dos: los andaluces de 25 a 34 años (62%) y los mayores de 75 años (69%). Más homogeneidad en los porcentajes hay en todas las franjas de ingresos, con algo más de moderación entre quienes ingresan por encima de los 5.000 euros, y en todos los tamaños de población, siendo en los dos extremos (las localidades de menos de 5.000 habitantes y las de más de 250.000) donde el apoyo se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional.