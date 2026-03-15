Bruselas destina 7 millones de euros a proteger los mangos y aguacates producidos en España frente a los de Mercosur

En tiempos de cambio climático acelerado y de nuevas tendencias entre los consumidores, el cultivo de las hasta hace poco consideradas frutas exóticas o tropicales se ha convertido en una alternativa para los productores, sobre todo porque el aumento de las olas de calor o de las precipitaciones intensas están modificando las condiciones de cultivo de las producciones tradicionales. "De hecho, hay algunas de esas frutas, como el aguacate y el mango, que están ya tan consolidadas que se podrían calificar de propias", indica Juan José Hueso, especialista en Fruticultura en la Estación Experimental Cajamar, situada en El Ejido (Almería), un centro de investigación agronómica que trabaja desde hace años en este ámbito. Su cada vez mayor implantación en el campo español, especialmente en la Axarquía malagueña, en la Costa Tropical granadina y en parte del Levante, ha convertido a España en el primer país de la Unión Europea productor de estos dos alimentos y en el tercer suministrador del continente (por detrás de Países Bajos y de Perú).

Ahora, la Organización Interprofesional del Aguacate y el Mango de España (Intertropic), una entidad creada en 2022 y que agrupa a productores, comercializadores e industria relacionados con estos dos productos, ha puesto en marcha su primera campaña de promoción, con una aportación de 6,8 millones de euros de fondos europeos, "para reforzar el posicionamiento, la percepción y el consumo de ambas frutas producidas en territorio comunitario", explica Antonio Carpintero, director general de la interprofesional, que aporta a la financiación de esta iniciativa en torno a 2,3 millones de euros más.

"Nuestra aspiración es que el aguacate pueda entrar en todas las dietas, porque es un superalimento saludable y completo", indica Carpintero. "Estamos en un momento en el que el consumo en Europa se encuentra en torno a los dos kilos por persona y año, cuando en mercados como Estados Unidos, donde hace unos años se hicieron campañas similares a esta, los datos se han duplicado y se encuentran entre los 4,5 y los cinco kilos per cápita anuales", indica.

Así las cosas, la campaña, bautizada con el nombre de ‘Aguacate y Mango de Europa, Frutas con Corazón’, quiere fidelizar a los consumidores europeos para que, a la hora de elegir, apuesten por las producciones domésticas, lo que incluye además de a España, "que es claramente líder", también a Portugal, Italia y Grecia, con producciones ya más pequeñas. Es importante, subraya la iniciativa, que los consumidores sepan que también aquí se cultivan esas frutas, que no todas ellas vienen de países terceros, como los que forman Mercosur (Brasil, en el caso del mango).

Fotograma de la campaña 'Aguacate y Mango de Europa: Frutas con Corazón. / Intertropic

El programa se ejecutará entre 2026 y 2028 y se centrará en cuatro mercados considerados estratégicos: España, Francia, Reino Unido e Italia. "En los tres primeros, nuestros productos tienen ya un peso relevante y, en el caso de Italia, se ha valorado el alto potencial de crecimiento que tiene", agrega el director general de Intertropic. De hecho, en el país transalpino, el margen de mejora es grande, "ya que los italianos compran unos 0,81 kilos de aguacate por persona al año", según los datos que maneja la interprofesional.

Récord de cosecha

"Además de España, también están produciendo aguacates Portugal, Italia y Grecia", detalla Carpintero. En estos momentos, ya hay datos sobre el mango, que se recogió entre septiembre y octubre pasados, y el resultado ha sido de 52.500 toneladas, "un récord absoluto", afirma. "Y aunque es cierto que las lluvias de este invierno no han permitido que algunos días se saliera a cosechar, con lo que ha habido frutos que han acabado cayéndose al suelo, todo apunta a que la campaña del aguacate, que suele terminar en abril, va a ser también buena", anticipa.

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No están demasiado preocupados los productores y comercializadores españoles de estas dos frutas por las nuevas reglas del juego que se abren con el pacto comercial que la Unión Europea ha firmado con Mercosur, "porque, en muchos casos, las producciones de esos países llegan a Europa en una época del año en la que aquí ya ha terminado la cosecha", pero sí están bastante más inquietos por los efectos de la guerra recién iniciada en Oriente Próximo, "por el encarecimiento que puede tener sobre los costes de producción".

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