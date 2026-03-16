Estas son las claves de la nueva PAC según Bruselas: flexibilidad, menos burocracia e incentivos a los trabajadores

La financiación del sector primario cambiará a partir de 2028. La Comisión Europea aprobó en julio de 2025 su planteamiento presupuestario para el Marco Financiero Plurianual (MFP) correspondiente al periodo 2028-2034. En este documento, la Unión apuesta por incluir la financiación de la Política Agrícola Común (PAC) en el Fondo de Colaboración Nacional y Regional, por lo que no dispondría de fondos propios por primera vez en su historia. Un extremo que ha causado un importante revuelo entre los agricultores y ganaderos que explica la sucesión de tractoradas que se han sucedido en los últimos meses, junto a las protestas tras la firma del tratado comercial con Mercosur.

En Andalucía, el sector primario sigue siendo crucial por su capacidad exportadora. La agricultura, ganadería, pesca y selvicultura son un pilar estratégico en la economía andaluza, con un peso superior a la media española, situándose habitualmente en torno al 3% y el 4% del PIB regional. En un encuentro en Sevilla con los medios de comunicación, el director general adjunto de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, Diego Canga, ha tratado de calmar las críticas a la nueva PAC asegurando que será "más específica y eficaz", al tiempo que ha asegurado la "previsibilidad de los agricultores" con la nueva financiación.

Del mismo modo, ha defendido los Planes de Asociación Nacional y Regional (NRP) que supondrán, según Canga, un cambio de rumbo que "derribará barreras entre los instrumentos de la UE para generar sinergias reales sobre el terreno", acabando así con la "financiación fragmentada" de la actual PAC. Con ello, las instituciones europeas otorgan más responsabilidad a los gobiernos estatales para ejecutar los fondos. No obstante, los planes nacionales son aprobados por el Consejo de la Unión Europea en una planificación estratégica por objetivos, además, la Comisión realiza recomendaciones a nivel nacional para evitar colisiones de intereses entre países vecinos.

Casi 800 millones de euros más con la nueva PAC

En estos momentos, España recibe un total de 47.724 millones de euros de la Política Agrícola Común en el periodo 2021-2027. La propuesta aprobada por la Comisión en julio del año pasado incluye cerca de 800 millones de euros más en la estrategia de 2028-2034. Un dato que contrasta con la decisión inicial que rebajaba de 380.000 en 2021-2027 a un mínimo de 300.000 millones en el próximo presupuesto a largo plazo. Bruselas se ha visto obligada a pulir la medida ante la polémica suscitada. Los recortes en la nueva PAC fueron criticados por los trabajadores y la propia Junta de Andalucía que forjó una alianza europea frente a esta situación.

Según recoge el planteamiento, nuestro país partirá de una base de 37.240 millones de euros, relativa a la ayuda de la PAC a la renta. Sin embargo, se incorpora además el 10% del presupuesto total que ha sido reservado para el desarrollo de las zonas rurales, lo que supone unos 4.520 millones más. También, se suma la consignación anticipada del importe de flexibilidad, traducido en 4.220 millones más como adelanto del año 2030. Se trata de dos compromisos que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, adquirió en varias cartas, aunque falta aún su incorporación al contenido jurídico para que se haga efectivo.

También, cabe añadir al presupuesto total de la PAC los fondos de investigación agrícola correspondientes al Fondo Europeo de Competitividad, es decir, unos 40.000 millones de euros a repartir entre agricultura, biotecnología, bioeconomía y salud. Unos 10.000 millones podrían ir destinados a labores de investigación en el sector primario, tales como la implementación de herramientas de inteligencia artificial o los drones en los cultivos agrícolas.

Más flexibilidad e inmediatez

Hasta el momento, el presupuesto de la PAC es rígido y genera una incapacidad para reaccionar y tomar decisiones inmediatas, teniendo en cuenta la volatilidad del contexto internacional. El planteamiento de la Comisión recoge una reducción de los programas financieros, pasando de 52 a tan solo 16, lo que implicará una mayor flexibilidad. Los planes recogen una serie de programas más sencillos, eficientes y armonizados proporcionando una mayor sinergia en materia de inversiones y sinergias.

Esta reducción, además, traería consigo una disminución de la carga burocrática con normas y procesos más sencillos con menos requisitos y controles. Por ejemplo, destacan los pagos a tanto alzado, es decir, los pequeños agricultores y ganaderos --que cumplan con una serie de disposiciones esenciales-- podrán disponer de ayudas próximas a los 3.000 euros para cubrir múltiples gastos de sus explotaciones sin requerir de una justificación. La intención de la Comisión Europea con la incorporación de la PAC en el Fondo de Colaboración Nacional y Regional es apostar por incentivos a los trabajadores que acepten prácticas sostenibles, dejando atrás un sistema más restrictivo basado en la obligación y la sanción.