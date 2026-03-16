El ISMC refuerza alianzas internacionales en la convención minera PDAC 2026

La creciente demanda de materias primas críticas para la transición energética y digital está situando a la minería en el centro del debate económico y geopolítico global. En este contexto, el Iberian Sustainable Mining Cluster (ISMC) participó en la edición 2026 de la convención de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), celebrada en Toronto y considerada el principal encuentro mundial del sector de la exploración y la minería.

El evento reúne cada año a más de 27.000 participantes de más de 125 países y se ha consolidado como un espacio clave para analizar el futuro de las cadenas de valor de las materias primas minerales y, especialmente, de los minerales críticos.

Durante la convención, representantes de ISMC —Patricia Núñez, Laura Quijano y David Sanjuan— mantuvieron encuentros con socios industriales, instituciones y organizaciones internacionales con el objetivo de reforzar la cooperación global y promover iniciativas regionales y europeas vinculadas a la minería sostenible.

Cooperación institucional

De izquierda a derecha; Patricia Núñez, coordinadora de Relaciones Institucionales y empresariales de ISMC; Alfredo Martínez, embajador de España en Canadá y Laura Quijano, coordinadora técnica de Operaciones de ISMC / El Correo

La agenda de ISMC en PDAC incluyó diversas reuniones con representantes institucionales y diplomáticos. Entre ellas destacó el encuentro con Alfredo Martínez, embajador de España en Canadá, y con Ignacio Mezquita, consejero económico y comercial de España en el país.

Durante la reunión se analizaron oportunidades de cooperación internacional y el posicionamiento del ecosistema español en el ámbito de las materias primas, con especial atención al papel de Andalucía, cuyo potencial geológico y tradición minera la sitúan como uno de los territorios clave en Europa para el desarrollo de proyectos vinculados a minerales estratégicos.

La delegación del clúster también participó en las sesiones del Pabellón de México, donde mantuvo encuentros con Rocío Flores, Mining Director del Gobierno del Estado de Chihuahua, y con María José de la Peña, directora de estrategias para el desarrollo en SEMARNAT, el Ministerio de Medio Ambiente de México. Estos intercambios conectaron además con iniciativas europeas como el proyecto NeoCycle, centrado en soluciones de economía circular para materias primas críticas.

En el marco de la jornada dedicada a Uzbekistán, organizada por el embajador del país en Canadá, Furkat Sidikov, ISMC mantuvo también contactos con representantes del Technological Metals Complex (TMK), entre ellos Anna Ilhan, International Communications Advisor, y Amir Abidov, Deputy Chairman of the Board for Science and Development.

Impulso a proyectos europeos

El equipo de ISMC durante los intercambios con diferentes empresas y actores del ecosistema español e internacional / El Correo

PDAC 2026 sirvió además como plataforma para fortalecer la colaboración con socios implicados en diferentes proyectos europeos de investigación e innovación.

Entre ellos destaca PERMANET, una iniciativa orientada a reforzar las capacidades europeas en la cadena de valor de los imanes permanentes de tierras raras, en la que participan socios industriales del clúster como Técnicas Reunidas.

Durante la convención también se presentaron iniciativas como DEXPLORE, centrada en el desarrollo de inteligencia geológica y tecnologías avanzadas de exploración, con la participación de entidades como Xcalibur, además de proyectos vinculados al Geological Service for Europe (GSEU) y a la red EuroGeoSurveys.

En este contexto, representantes de ISMC intercambiaron impresiones con Madalina Ivanica, Deputy Director-General de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (DG GROW) de la Comisión Europea, sobre el papel estratégico de estas iniciativas para reforzar la autonomía de la Unión Europea en el suministro de materias primas críticas.

La convención permitió asimismo avanzar en el desarrollo de otras iniciativas europeas dentro de la plataforma ESMIN, como el proyecto GAIA-TSF, coordinado por ISMC. Este proyecto desarrolla soluciones basadas en observación de la Tierra e inteligencia artificial para el monitoreo de instalaciones de almacenamiento de relaves (TSF), con el objetivo de mejorar la seguridad y sostenibilidad de las operaciones mineras.

Además, se compartieron perspectivas con representantes de otros proyectos del ecosistema europeo, como MultiMiner, representado por Matthieu Molinier (VTT), y AGEMERA, a través de Jari Joutsenvaara, project manager en la University of Oulu, abordando nuevas oportunidades de colaboración en el ámbito de la exploración mineral sostenible.

Conexiones con el ecosistema internacional

Durante PDAC 2026, el clúster también mantuvo encuentros con diferentes empresas y actores del ecosistema minero español e internacional, entre ellos AMINER, GEOMATEC, Global Business Reports (GBR) y representantes del ámbito académico y de investigación como la Universidad de Toronto.

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Estos intercambios permitieron analizar tendencias en innovación, conocimiento geológico y desarrollo de cadenas de valor minerales más resilientes y sostenibles a escala global, al tiempo que pusieron en valor el papel del ecosistema minero e industrial andaluz, considerado uno de los polos más activos de la minería en España y en el sur de Europa.