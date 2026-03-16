El petróleo arranca la semana rondando los 104 dólares ante la amenaza de Trump a los países de la OTAN

Son ya 16 días de conflicto, 16 días de hostilidades entre EEUU, Israel e Irán. Desde el pasado 28 de febrero, el día en que dio comienzo la guerra que libran estos tres países, el barril de crudo Brent, que cotiza en la Bolsa de Londres, se ha encarecido ya más de un 43%.

Así, el petróleo ha pasado de cotizar en torno a los 72 dólares antes del conflicto a superar, en las primeras horas de la mañana de este lunes, los 103 dólares, con un alza del 1,66%. El repunte del crudo se debe, entre otras razones, al bloqueo del estrecho de Ormuz, paso clave de hidrocarburos en la región del Golfo Pérsico, por donde transita cada día el 20% del petróleo y el gas natural licuado (GNL) a nivel mundial.

Trump advierte a la OTAN

Una de las últimas noticias que llegan desde la primera línea es la advertencia del presidente de los EEUU. Donald Trump ha advertido de que la OTAN se enfrenta a un futuro "muy sombrío" si los aliados de su país no ayudan a abrir el estrecho de Ormuz. Las declaraciones, extraídas de una entrevista con el medio británico 'Financial Times', muestran la desesperación del mandatario por reabrir el paso, cuya situación provoca un alza descontrolada de los precios.

El barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) cotiza en la actualidad en los 99,47 dólares, lo que supone un alza del 0,75% en el día y de un 58,51% en un mes. Tras los bombardeos que sacudieron el seno de Teherán, las autoridades iraníes tomaron la decisión de forzar un bloqueo sobre el estrecho, atacando cualquier barco que transitara por el enclave, además de los países adyacentes del Golfo Pérsico, destacando ciudades como Dubái, Doha o Abu Dhabi.

Gráfico que muestra la evolución del precio del petróleo a lo largo del tiempo.

Bombardeo de la isla de Kharg

EEUU lanzó en la madrugada del pasado sábado un ataque dirigido a debilitar el aguante de Irán a largo plazo. Fue la isla de Kharg, corazón de la industria petrolera del país, ubicada a 25 kilómetros de la costa iraní.

Este islote acoge la principal central petrolera del país, y es el mayor punto de carga de crudo para buques. Según informaron las autoridades estadounidenses, el ataque sobre la isla "destruyó instalaciones de almacenamiento de minas navales, búnkeres de misiles y otros emplazamientos militares".

Europa empieza a mover ficha

En cuanto a Ormuz, los países europeos, junto a EEUU, están comenzando a moverse para impulsar el desbloqueo del estrecho. Según la información de 'The Guardian', Reino Unido está elaborando planes para enviar drones desminadores al estrecho de Ormuz, ante la preocupación de que cumplir con la exigencia de Donald Trump de enviar barcos pueda agravar la crisis.

Trump propuso el pasado sábado una "misión naval internacional" para reabrir el estrecho, expresando su deseo de que los "países afectados" se sumasen a la misión. El mandatario expresó su "esperanza" de que países como "China, Francia, Japón, Corea del Sur o Reino Unido" acompañen a los navíos estadounidenses para reabrir el estrecho.

Por su parte, el francés, Emmanuel Macron, ha afirmado haber hablado con su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, y le habría pedido que pusiera fin de inmediato a los ataques contra países de Oriente Próximo, además de la reapertura de Ormuz, según ha comunicado él mismo a través de redes sociales.

El gas se toma un respiro

Por su parte, el gas natural licuado (GNL), otra de las materias primas que históricamente han transitado por Ormuz, cerró su cotización el viernes pasado con un breve respiro. En su cotización TTF, negociada en la Bolsa de Países Bajos, el gas natural licuado sufrió una ligera caída del 1,48%, situándose en los 50,12 euros por megavatio hora.

Por otra parte, en su versión negociada en la Bolsa de Londres, el gas natural caía un 1,21% el pasado viernes, marcando su precio en 127,79 peniques por termia. A diferencia del petróleo, ninguna de las cotizaciones del gas ronda ahora mismo sus máximos del conflicto. Para el TTF fueron los 56,15 euros por megavatio hora, y para el gas británico los 140,40 peniques por termia, ambos alcanzados el pasado 9 de marzo.