La UE estudia medidas “específicas y temporales” ante el repunte de los precios de la energía

La Unión Europea trabaja en medidas "concretas y temporales" para proteger a los consumidores del aumento de las facturas energéticas derivado del conflicto de Oriente Medio, según ha avanzado este lunes el comisario de energía, Dan Jorgensen, a su salida del consejo de enegía de la Unión Europea, celebrado en Bruselas.

Los ministros de energía de la Unión Europea han debatido sobre las posibles medidas, como antesala de la cumbre de líderes de la UE que tendrá lugar los días 19 y 20 de marzo, donde los jefes de Estado y de Gobierno abordarán las consecuencias geopolíticas y económicas de la escalada militar en Oriente Próximo, incluido su impacto en los precios de la energía.

“La situación en Oriente Medio y sus consecuencias sobre los precios de la energía aportan nuevas presiones a nuestras viviendas y empresas, estamos viendo de qué modo podemos hacer bajar la factura energética”, ha reconocido Dan Jorgensen.

En este sentido, el comisario europeo ha confirmado que la Comisión Europea está elaborando un paquete de medidas que incluirán medidas “inmediatas para ayudar a empresas y a los ciudadanos más vulnerables” y otras diseñadas para cubrir situaciones de emergencia. “Si la situación empeora tenemos que estar listos y proteger a nuestros ciudadanos y empresas”, ha dicho Jorgensen.

En tercer lugar, el comisario ha destacado la necesidad de “progresar en cambios estructurales” para “poner final” a las vulnerabilidades europeas y su exposición a “mercados globales y volátiles” a través de la revisión de los componentes de la factura energética (precio de la energía, impuestos y cargos).

Derechos de emisión de CO2

Entre las posibles medidas, Italia propuso hace una semana excluir el componente del coste del carbono (derechos de emisión de CO2) en la conformación de los precios de la electricidad para aliviar la carga financiera sobre su industria, en una suerte de 'excepción italiana' como hace cuatro años España y Portugal hicieron poniendo un tope al precio del gas.

Pero la idea se ha topado de frente con la oposición de países como España. “Defensa total de esa clave de boveda que es el comercio de derechos de emisión de CO2 que se ha demostado que funciona, da incentivos a las inversores y moderniza nuestro tejido productivo”, ha advertido la ministra para la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aasegen.

El comisario de energía Dan Jorgensen ha defendido que la forma en la que se fijan los precios de la electricidad "es la adecuada" y que el comercio de derechos de emisión de CO2 "funciona bien". "Todas las medidas tienen que ser específicas y a corto plazo”, ha añadido.

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