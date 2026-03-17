El éxito de los revestimientos térmicos 'made in Utrera' cuya producción se va a quintuplicar

Cómo ser pionero desde un pueblo para crear productos de alta calidad que aportan soluciones a necesidades globales. La empresa Revestimientos Técnicos Sostenibles (RTS) lo ha logrado desde el municipio sevillano de Utrera. Cómo ser una pyme en la que invierte un gigante como Iberdrola tras constatar las cualidades de sus pinturas ecológicas como aislantes térmicos y anticorrosivos que aplicar en aerogeneradores eólicos y en plataformas offshore marinas.

Fundada en 2015, se ha especializado en crear productos innovadores para que edificios de viviendas u oficinas, instalaciones industriales, estructuras, cubiertas, fachadas, válvulas y hornos estén mejor protegidos respecto a factores como la humedad por capilaridad, la condensación y el salitre. También son pioneros en conseguir que los revestimientos con aislante de corcho puedan ser aplicados por pintores o albañiles con brocha, rodillo y llana, y no solo mediante máquinas de proyección.

Protección con mucho menos espesor

"Hemos roto la barrera del gran espesor. Ya no hacen falta que los revestimientos tengan unos nueve centímetros de espesor. Con nuestras pinturas, que son naturales, no llevan disolventes, todo es al agua, se consigue que con solo dos milímetros de espesor aporten las prestaciones adecuadas y pueda reducirse la temperatura unos cinco grados en el interior de viviendas. Y cuando incluyen corcho con cerámica, la disminución es de ocho o nueve grados", explica Iván Walter Checa, fundador y al frente de RTS.

Son pioneros en conseguir que los revestimientos con aislante de corcho puedan ser aplicados por pintores o albañiles con brocha, rodillo y llana, y no solo mediante máquinas de proyección

"Nuestras pinturas no son convencionales. Son a la vez la capa fija y la protección que requiere una superficie. Podemos fabricarlas al color que nos indiquen los clientes, ya sea para exterior o para interior. Hay viviendas, según su ubicación, donde pueden aportar un ahorro en refrigeración entre el 30 y el 40% del gasto habitual en aire acondicionado".

El acuerdo con Iberdrola

Iberdrola se interesó por las capacidades de RTS y les propuso el reto de mejorar el aislamiento anticorrosivo marino para su amplia red de instalaciones. "Por ejemplo, en el Mar del Norte, con temperaturas gélidas, con fuertes vientos y oleajes. Nuestra solución permite con una o dos manos de pintura al agua se pueden revestir con las mismas condiciones. Iberdrola vio la oportunidad de mejora. Y es un producto sostenible. Lo testamos en una plataforma marina en Alemania, tanto en metálico como en tuberías. Después se probó en hormigón en una plataforma en Polonia".

La plataforma 'offshore' Windanker, en el Mar del Norte, una de las que tiene aplicados los revestimientos creados por RTS específicamente para aislamiento anticorrosivo en el mar / RTS

Perseo, que es el brazo inversor de Iberdrola, tomó una participación inferior al 15% en el capital de RTS, se firmó el acuerdo en octubre de 2024. "Desde entonces, tener un padrino industrial de esa categoría, aporta un horizonte de optimismo y a la vez obliga al reto de gestionar un crecimiento grande y rápido. En eso estamos. Porque no solo nos dedicamos a los pedidos de Iberdrola. Muchas empresas han puesto el foco en nosotros, tenemos muchas visitas para ver y probar las aplicaciones de nuestras pinturas", explica Alejandro Jos, director gerente.

"En 2025 crecieron las ventas un 58%. En lo que llevamos de 2026, es un incremento aún mayor. Ya tenemos distribuidores específicos en varios mercados, todas las semanas salen pedidos hacia países como Holanda, Reino Unido, Italia, Rumanía, Estados Unidos y Portugal. Nuestro objetivo es aumentar notablemente esa expansión", señala Jos.

Todas las semanas salen pedidos hacia países como Holanda, Reino Unido, Italia, Rumanía, Estados Unidos y Portugal

Tener a Iberdrola como accionista no les resta libertad de actuación. "Ni en orientación tecnológica ni en planificación estratégica, tanto de mercado como de producto. Iberdrola tiene con nosotros la gran ventaja de que se asegura la producción de todos los revestimientos que necesita".

De 500 a 2.500 toneladas de producción anual

En RTS trabajan 10 personas, pronto se van a incorporar dos más. Están en pleno proceso de trasladar y ampliar su fábrica dentro de Utrera, "necesitamos mucho más espacio, tanto para almacenar materia prima como para producir, con maquinaria nueva, con automatizaciones en las fases de mezclado y envasado. Y también espacio para el aula de formación donde enseñar a aplicar nuestros productos", indica Alejandro Jos.

Tal como detalla, "ahora la empresa tiene una capacidad de producir 500 toneladas al año, y el objetivo es quintuplicar y llegar a 2.500 toneladas. La fábrica va a poder producir en un solo turno de trabajo más del doble que hoy en día, y además tenemos la opción de incluir más turnos".

Suelos para niños con corcho y no con caucho

Una de las principales novedades de RTS en 2026 es el comienzo de la producción y comercialización de suelos mullidos para parques infantiles al aire y para espacios educativos destinados a niños pequeños en guarderías y colegios.

Iván Walter Checa ha incorporado a Alejandro Jos como director gerente para ayudarle a estructurar el crecimiento de RTS. En la imagen, ambos junto a una de las mezcladoras / RTS

Según Iván Walter Checa, "el producto más usual hasta ahora para las zonas de juegos infantiles está hecho con material que procede del caucho de los neumáticos de los coches. Numerosos estudios científicos lo desaconsejan porque pueden generar partículas tóxicas. Nosotros hemos desarrollado cómo hacer ese tipo de suelos con corcho y ofrecer así una solución".

Profundo conocimiento del sector

Iván Walter Checa, de 52 años de edad, nació en La Roda (Albacete), y ha desarrollado toda su carrera profesional en el sector de la pintura. "Sobre todo en Pinturas Roca Fuerte, que tiene canteras, donde me enseñaron de verdad muchas claves sobre materiales y sobre procesos de elaboración, y fui su director comercial".

En sus idas y venidas por viajes de trabajo, sobre todo recorriendo Andalucía y Comunidad Valenciana, "las dos regiones donde se concentra a nivel nacional la venta de la producción de pinturas", eligió Utrera para establecerse, y echó raíces a nivel personal y profesional. "Me gusta más vivir en pueblos que en ciudades, y Utrera está perfectamente situada, a 30 kilómetros de Sevilla, a 100 de Huelva, a 70 de Cádiz, a 150 de Córdoba, a 200 de Granada...".

Me gusta más vivir en pueblos que en ciudades, y Utrera está perfectamente situada, a 30 kilómetros de Sevilla, a 100 de Huelva, a 70 de Cádiz, a 150 de Córdoba, a 200 de Granada... Iván Walter Checa — Fundador de RTS

"En 2014, ya vi que era mi momento para crear una empresa por mi cuenta. Desde Utrera y produciéndolo todo en Utrera. Empezamos con el corcho proyectado, un material que empezó a comercializarse sobre todo a partir de 1998. Es un producto que no evolucionaba. Y yo, que estaba encandilado con sus prestaciones, pensaba que con él se podían hacer muchas más cosas. Fue la base con la que arrancamos".

En la producción de revestimientos aislantes y morteros técnicos, RTS incorpora nanomateriales como corcho natural vaporizado y microesferas de cerámica líquida / RTS

Las microesferas de corcho natural vaporizado son una de sus contribuciones. "Hay que cocer esa materia del alcornoque para darle elasticidad. Esas microesferas van dentro de la pintura y le aporta propiedades térmicas muy favorables para los revestimientos que necesitan los sectores industriales y de la construcción. Y es una pintura ecológica que fija CO2. Además, en la competencia global tenemos la ventaja de que el corcho es una materia prima de nuestro entorno. El 90% de la producción mundial de corcho se consigue en España y Portugal".

Microesferas cerámicas de origen aeroespacial

En su afán por innovar, el fundador de RTS puso el foco en las tecnologías aeroespaciales para el revestimiento de materiales. "En los años 70 se avanzó en el uso de microesferas cerámicas huecas. Varias décadas después, esas patentes quedaron liberadas, y nosotros fabricamos bajo una de esas licencias y combinamos las nanopartículas de corcho y de cerámica. Se llega a conseguir rebajar la temperatura hasta nueve o diez grados".

Otro componente aislante que producen es el aerogel. "Es nanopartícula que también procede de la tecnología aeroespacial. Es aún más fina, con una capa de 500 o 600 micras puede llegar a contener el impacto de 1.500 grados de temperatura. Eso también lo incorporamos para darle un plus de aislamiento a los materiales. Y, según las necesidades que afronta cada gama de revestimientos para aportar mayor o menor aislamiento, por ejemplo tener en cuenta si son lugares sometidos a fuertes dilataciones donde evitar con más celo que no se agrieten las instalaciones y estructuras, se varía la proporción de microesferas de corcho, microesferas de cerámica hueca y el aerogel".