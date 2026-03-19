Fundación MAS presenta su Memoria 2025 y consolida 16 años de acción social en Andalucía y Extremadura

Fundación MAS ha presentado en Sevilla su decimocuarta Memoria de Actividades, un documento que recoge el impacto de sus iniciativas y consolida 16 años de trabajo en el ámbito social en Andalucía y Extremadura. El acto, celebrado en el Centro de Actividades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ha servido también para reforzar el compromiso de la entidad con la formación, la salud, la acción social y el voluntariado.

Durante la presentación, la Fundación entregó una donación de 25.000 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), fruto de la colaboración con Grupo MAS en la VI edición de la campaña "La Compra de tu Vida", una iniciativa centrada en la investigación, la prevención y el apoyo a pacientes oncológicos.

Fundación MAS refuerza su papel social en Sevilla tras 16 años de trayectoria

Foto de familia de la presentación de la Memoria de Actividades 2025 de Grupo MAS. / El Correo

El acto estuvo copresidido por la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y el presidente de Fundación MAS, Vicente Martín, junto a representantes institucionales, entidades colaboradoras y voluntarios.

Durante su intervención, el director de la Fundación, Luis Miguel Pons, puso en valor el papel de las alianzas como motor de crecimiento. Por su parte, Vicente Martín subrayó el enfoque de futuro de la entidad: "Esta memoria no es un libro de cifras. Es un compromiso. Queremos seguir siendo útiles y ayudar a construir una sociedad más justa y con más oportunidades".

La consejera destacó además la implicación de Grupo MAS en programas educativos, especialmente en la FP Dual, donde actualmente 13 alumnos de 11 centros públicos realizan sus prácticas en la compañía.

Más de 21.000 usuarios y 451 eventos en el Centro ODS de Sevilla

El Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, gestionado por la Fundación desde 2023, ha registrado en 2025 un total de 451 eventos, más de 21.000 usuarios y 384 entidades colaboradoras, consolidándose como un espacio de referencia en Sevilla.

En el ámbito educativo, la Fundación ha ampliado a 66 las ayudas de sus Becas de Inglés, alcanzando un total de 1.378 becas concedidas a lo largo de su historia.

Alimentación saludable, deporte y formación: las claves del modelo MAS

En el área de vida saludable, la entidad ha continuado desarrollando el programa "MAS Alimentación y Salud", en colaboración con la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, además de impulsar talleres centrados en el consumo de productos frescos, locales y de temporada.

A ello se suma la celebración de la Carrera Solidaria en el Parque del Alamillo, que en su última edición reunió a más de 500 participantes y permitió donar 5.000 euros a la Asociación Avanti.

Más de 2 millones de kilos de alimentos donados desde su creación

En el ámbito social, Fundación MAS ha colaborado en 2025 con 244 entidades y ha superado los 2,1 millones de kilos de alimentos donados desde 2009 a personas en situación de vulnerabilidad.

La entidad ha mantenido además su capacidad de respuesta ante emergencias, con donaciones de 350.000 kilos durante la pandemia, más de 53.000 kilos para Ucrania y 45.000 kilos tras la DANA.

Entre sus iniciativas más destacadas se encuentra "100.000 Kilos de Ilusión", que en la Navidad de 2025 permitió repartir 7.500 cestas de alimentos en Andalucía y Extremadura.

Voluntariado y expansión territorial para reforzar su impacto

Para sostener estas acciones, Fundación MAS cuenta con su red de voluntariado "MAS Solidario", que continúa ampliándose con el objetivo de impulsar nuevas iniciativas sociales.

Como parte de su estrategia de crecimiento, en 2025 la entidad ha abierto ocho delegaciones provinciales, reforzando su presencia en el territorio y facilitando la atención directa a las necesidades locales.