Hereu critica la guerra en Irán y defiende la apuesta de España por la transición digital y ecológica

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha criticado la guerra en Irán por sus "planteamientos absolutamente gratuitos" y sus consecuencias sociales y económicas, y ha afirmado que este conflicto refuerza la apuesta de España por la transformación digital y la transición ecológica.

"Entre todos, entre la política pública más los sectores empresariales, estamos en una hoja de ruta que yo diría que es la acertada, y más esta semana, que se está viendo ante los acontecimientos de la guerra" en Irán, ha declarado ante los medios.

El ministro ha criticado que los planteamientos de la guerra han sido "absolutamente gratuitos" y que ahora "toca afrontar las consecuencias sociales y económicas de este conflicto", que espera que se termine "lo antes posible".

España "tiene que afrontar con confianza los retos del corto plazo", pero también planear de cara al futuro, ha añadido: "En todo caso, nosotros nos tenemos que preparar como país para los efectos a corto, a medio y a largo plazo de algo que no podemos controlar".

"Europa tiene que denunciar claramente las causas de este conflicto, porque a nosotros ahora nos toca gestionar las consecuencias", ha insistido Hereu, quien ha defendido "reafirmar la apuesta por la paz y por la solución dialogada de los conflictos en el mundo".

Durante una jornada en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el titular de Industria ha celebrado la colaboración público-privada en torno a esas dos "grandes estrategias" de transición ecológica y digital y ha sostenido que España debe perseverar en esa idea, no solo para el país, sino también de cara a "influir para que Europa no deje de impulsar esta política de transformación".

Eso es lo que hará, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un Consejo Europeo que se celebra este jueves y este viernes. Ahí, hablará "de forma muy clara" y "reafirmará que tenemos que profundizar en el proyecto europeo" en torno a esta doble transición, ha avanzado Hereu.

Además, ha apostado por "más y mejor Europa", ha anunciado el lanzamiento del nuevo Perte VEC 5 (dotado con 100 millones ampliables) y la adjudicación de más de 200 millones del Perte VEC 4.

Asimismo, Hereu ha afirmado que "después de los 'next generation' hay vida" y ha coincidido con Garamendi en transmitir un "mensaje de confianza" a la industria.

Garamendi: "Mejor regulación" y energía nuclear

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reclamado "más agilidad administrativa" para apoyar el "efecto tractor" que ejerce la industria por calidad de empleo, su contribución a la innovación y porque "refuerza esa autonomía estratégica de la que en Europa se habla y es necesaria", y se ha mostrado contrario a la desaparición de la energía nuclear.

Garamendi ha recalcado que en este momento hay que apoyar "con más ímpetu" a la industria y ha ofrecido trabajar de forma "permanente" con el Ministerio en esta industrialización para construir "entre todos" un "gran país".

En concreto, el presidente de la patronal ha señalado las que considera claves para el sector, como la "estabilidad regulatoria y jurídica", con "reglas del juego claras, predecibles y coherentes en el tiempo", y una armonización normativa: "Estamos compitiendo con grandes potencias" como Estados Unidos, China e India, por lo que "hay que hablar de una mejor regulación".

También ha destacado la importancia de que la energía sea "accesible" y pueda haber contratos estables de largo plazo, con una fiscalidad "razonable" y "menos burocracia, más agilidad administrativa", así como de una gestión sostenible del agua: "No puede ser que en el agua haya 8.000 reguladores (cada uno de los ayuntamientos). Es un tema de Estado que va a ser fundamental", ha advertido.

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Por último y en materia energética, ha enfatizado la necesidad de "utilizar todas las tecnologías", pues "es evidente que no se puede prescindir de ninguna". "No es momento para estar hablando de si tiene que desaparecer la energía nuclear", ha concluido.