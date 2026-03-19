Indra se deja más de un 4,5% en el Ibex 35 tras exigir la SEPI la dimisión de Escribano

Las acciones de la compañía tecnológica y de defensa Indra caen con fuerza este jueves en el Ibex 35, por encima del 4,5% hasta los 54,20 euros en una sesión en la que el índice español también cotiza con descensos por el alza del petróleo tras los ataques a instalaciones petroleras en Oriente Medio. La reacción del mercado se debe al duro comunicado lanzado en la noche de este miércoles por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), máximo accionista de Indra con el 28% del capital, en el que pide la dimisión del presidente de la empresa, Ángel Escribano, para continuar con la operación de integración con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

La SEPI trasladó a Indra su “preocupación” por la influencia que puede ejercer el conflicto de interés derivado de una eventual compra de EM&E, la empresa propiedad del presidente de la compañía, Ángel Escribano, y presidida por su hermano Javier Escribano, que además forma parte del consejo de administración de Indra. Así consta en un documento firmado por la presidenta de la sociedad estatal, Belén Gualda, en el que se advierte de que esta inquietud persiste pese a “las medidas de mitigación puestas en marcha”.

En ese escrito, la SEPI subraya que una posible operación con EM&E no debe plantearse “como instrumento para resolver el conflicto de interés” ni puede quedar condicionada por esa circunstancia. Al contrario, defiende que esa situación debe aclararse antes de abordar el análisis de la operación.

Por ello, el brazo inversor del Estado ha reclamado que ese conflicto quede resuelto para poder seguir adelante con el estudio de la posible transacción y adoptar una decisión que resulte “lo más ventajosa para Indra”. En este contexto, la salida de Ángel Escribano de la presidencia de la compañía aparece como una de las posibles vías para despejar ese escenario, tal y como apuntan los rumores surgidos desde el pasado martes.

Este jueves, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, cartera de la que depende la SEPI, María Jesús Montero ha apuntado que “Indra es una empresa estratégica para España y para la autonomía industrial y tecnológica que impulsa la Unión Europea, por lo que cualquier operación que afecte a la compañía debe abordarse con la máxima cautela. La apuesta del Gobierno por Indra es firme, pero también lo es la exigencia de que todas las decisiones se adopten sin conflicto de interés y con plenas garantías de buen gobierno. En este momento, la SEPI entiende que existe un posible conflicto que debe resolverse, y serán los órganos competentes y el propio consejo de administración quienes deban adoptar la decisión correspondiente”.

Escribano pretende continuar

Sin embargo, Ángel Escribano no contempla abandonar la presidencia de Indra, según señalan a EL PERIÓDICO fuentes conocedoras de la situación, en medio de las informaciones que apuntan a una supuesta intención del Gobierno de propiciar su relevo al frente del grupo de defensa y tecnología.

El directivo traslada que cuenta con el apoyo tanto "del consejo de administración como de los accionistas", que el pasado mes de junio respaldaron con un 98,49% de consenso la ratificación y su reelección como presidente, así como el proyecto de la firma. Asimismo, Escribano también cuenta con el beneplácito de los distintos fondos de inversión que tienen presencia en el accionario de la firma, como Amber o Third Point, que ya se expresó al respecto pidiendo que la operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) saliese adelante. Sin embargo, no cuenta con el respaldo de la fabricante de motores vasca Sapa, que cuenta con el 7,94% de las acciones y que ya ha trasladado que votará lo mismo que la SEPI.

De cara a los próximos días, fuentes al tanto del proceso han confirmado que el consejo de administración de Indra se reunirá el miércoles 25 de marzo para abordar, entre otros asuntos, la posible adquisición de EM&E.

Este mismo viernes, el empresario está citado en Moncloa a una reunión con Manuel de la Rocha, la mano derecha de Sánchez en asuntos empresariales y Director de la oficina de Asuntos Económicos y G20 en Presidencia de Gobierno. Con la reunión de este viernes, el Gobierno pretende pactar una renuncia o tratar de reconducir la situación en la medida de lo posible.

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En todo caso, esas mismas fuentes remarcan que la situación difiere claramente de la que vivió el expresidente de Telefónica José María Álvarez-Pallete, que fue convocado en Moncloa para comunicarle su destitución. A diferencia de aquel caso, recuerdan, Escribano controla un 14% de Indra a través de EM&E, mientras que Álvarez-Pallete no tenía una participación significativa en la operadora.