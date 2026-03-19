El gas natural se dispara un 12% y el petróleo supera los 109 dólares tras los ataques a instalaciones gasistas

La expansión de la contienda en Oriente Próximo a infraestructura energética clave en la región reaviva el temor a una crisis energética. El barril de petróleo Brent para entrega en mayo ha vuelto a subir este jueves, con un avance del 2% hasta colocarse en los 109 dólares, a medida que recrudecen los temores de más ataques a instalaciones gasistas clave. El gas natural europeo, que cotiza a través del índice neerlandés TTF Países Bajos, ha ganado por su parte un 11,56%, hasta marcar los 60,98 euros por megavatio hora.

En la apertura, el gas se desbocaba con un ascenso superior al 26% hasta marcar los 69,10 euros por megavatio hora (MWh). Los repuntes de doble dígito de primera hora se producían después tras represalias iraníes sobre el terminal de Ras Lafan (Qatar), un campo de gas natural licuado (GNL) operado por Qatar Energy.

En esta línea, el precio del crudo Brent, la referencia en Europa, avanzaba esta mañana un 10% este jueves hasta tocar los 109 dólares. El petróleo West Texas Intermediate (WTI), el estándar norteamericano, ha saldado la jornada con un alza del 1,50%, hasta tocar los 97 dólares. La cotización del crudo extendía sus avances a lo largo de esta mañana después de que Israel y Estados Unidos atacaran al mayor campo de gas natural en Oriente Próximo, ubicado en South Pars (Irán) en el Golfo Pérsico.

Trump: "Pensaba que los precios subirían más"

Respecto a las alzas sufridas por el crudo y el gas desde el comienzo de la guerra, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado en la tarde de este jueves que pronosticaba que "los números serían peores". "Pensé que subirían más de lo que lo hicieron. Pero estamos haciendo esta incursión y, cuando termine, tendremos un mundo mucho más seguro", ha asegurado el líder norteamericano en declaraciones desde el Despacho Oval antes de reunirse con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

Este nuevo capítulo de la guerra ha obligado a Saudi Aramco, la mayor compañía energética del mundo, a evacuar sus instalaciones de Samref y Jubail (Arabia Saudí) después de que Irán publicará una lista de instalaciones energéticas vulnerables que podrían ser objeto de ataques en el Golfo Pérsico.

El nerviosismo estalló anoche este jueves después de que Irán respondiera con ataques en Qatar y Emiratos Árabes Unidos al ataque previo sobre su campo de petróleo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intentado distanciarse del ataque tras el fuerte repunte de los precios, tras asegurar que no tenía conocimiento de la ofensiva por parte de Jerusalén. El inquilino de la Casa Blanca ha insistido que no tenía "conocimiento previo del ataque" de Israel.

"Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Medio, atacó una importante instalación en Irán conocida como el campo de gas South Pars. Solo una pequeña parte resultó dañada", ha dicho Trump en una publicación en la que se desliga del ataque.

"Israel no volverá a atacar el campo de gas South Pars, de vital importancia, a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país inocente, en este caso Qatar", ha añadido. Pero también advirtió de que autorizará destruir el campo de Pars Sur en Irán, si este se atreve a atacar las refinerías de Qatar nuevamente.

Mientras tanto, las autoridades qataríes han dado por “completamente” controlados los tres incendios declarados este miércoles en la zona industrial del complejo de Ras Laffan tras el ataque con misiles iraní. Sin embargo, la empresa estatal Qatar Energy ha advertido de que el impacto ha provocado daños “considerables”.

Ya en la madrugada de este jueves, Qatar Energy informó de que “varias” de sus instalaciones de gas natural licuado habían sido alcanzadas por misiles, lo que provocó “incendios de gran magnitud” y nuevos “daños considerables”. Todo ello se suma al ataque previo contra el complejo industrial de Ras Lafan, que ya había ocasionado desperfectos “importantes”.

Ataques a petroleros y tensión en Ormuz

La escalada bélica también está pasando factura a los mercados energéticos. El precio del crudo, muy volátil en los últimos días —la semana pasada el Brent llegó a rozar los 119 dólares—, se ve presionado tanto por el temor a un conflicto más prolongado de lo previsto como por las dificultades en el estrecho de Ormuz, donde varios petroleros han sido atacados desde el inicio de la ofensiva.

El estrecho de Ormuz es un punto estratégico para el comercio energético mundial, ya que por él transita cerca de una quinta parte del petróleo transportado por mar, además de grandes volúmenes de gas natural licuado y fertilizantes.

La práctica paralización del tráfico marítimo en esa ruta ha obligado a los productores del Golfo a recortar su producción, lo que a su vez está alimentando la subida de los precios del petróleo y del gas.

Este jueves se han conocido además nuevos incidentes contra buques petroleros. Las autoridades marítimas británicas comunicaron que un barco fue alcanzado por un proyectil de origen y naturaleza aún desconocidos a solo cuatro millas náuticas —unos 7,4 kilómetros— de Ras Lafan, la ciudad qatarí que alberga el complejo gasístico atacado por Irán tras el bombardeo israelí sobre uno de sus yacimientos.

Asimismo, otro buque sufrió el impacto de un proyectil no identificado que provocó un incendio a bordo cuando navegaba a once millas náuticas —unos 17,7 kilómetros— al este de la ciudad de Jawr Fakan, en Emiratos Árabes Unidos, en el extremo sureste del estrecho de Ormuz.

Las Bolsas reaccionan con caídas

La inestabilidad geopolítica también se ha trasladado a los mercados financieros. En Estados Unidos, y tras la decisión de la Reserva Federal de mantener sin cambios los tipos de interés, Wall Street cotizaba este jueves en rojo: el Dow Jones cae un 1,03% y el Nasdaq, un 1,02%.

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