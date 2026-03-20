El Gobierno 'topará' al 2% la subida anual del precio de alquiler y prorrogará contratos dos años a pesar de que es "consciente" de que no cuenta con los apoyos

El Gobierno aprobará este viernes un segundo real decreto-ley con medidas de vivienda como respuesta a la guerra que se ha desatacado entre Estados Unidos, Israel e Irán. El presidente Pedro Sánchez únicamente ha desvelado que se establecerá una "congelación temporal de los precios del alquiler similar al que aplicamos en crisis previas", cuando el Ejecutivo limitó durante varios años al 2% y 3% las renovaciones anuales de los contratos de arrendamiento. Este 'tope' será el 2%, ligeramente inferior al que está ya en vigor, que en febrero limitada las revalorizaciones al 2,16%. Sánchez ha hecho hincapié hasta en tres ocasiones de que este decreto, que deberá ser convalidado en el próximo mes en el Congreso de los Diputados, no cuenta con una mayoría parlamentaria que lo respalde.

Finalmente, el Gobierno ha decidido 'trocear' en dos su paquete de medidas como respuesta a la guerra en Oriente Medio a sabiendas de que las medidas en materia de vivienda no cuentan con el respaldo del Congreso. Conviene mencionar que el Partido Popular (PP), Vox y Junts ya tumbaron anteriormente otros dos decretos relacionados con la vivienda, en enero y en febrero. El Gobierno incluyó en el 'ómnibus' de diciembre —con la subida a los pensionistas— la suspensión de los desahucios y la Cámara Baja lo tumbó en enero. Tras esto, el Consejo de Ministros separó las medidas en dos decretos, uno para la revalorización de las prestaciones sociales —que fue aprobado— y otro con todas las medidas sociales, que terminó decayendo.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha desvelado en la red social Bluesky que el segundo decreto incluye también una "prórroga por dos años de los contratos de alquiler", medida a la que no ha hecho referencia el presidente Sánchez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Se trata de una medida inédita y reclamada en los últimos meses por Sumar para evitar que durante 2026 se renueven con alzas de hasta el 40% alrededor de 632.000 contratos, que afectan a más de 1,6 millones de personas, según los datos que maneja la formación de extrema izquierda. En una rueda de prensa, Ernest Urtasun, ministro de Cultura, ha hecho público que se renovarán de forma automática los contratos de alquiler que finalicen hasta diciembre de 2027 y Bustundy, en una intervención en La Sexta, reveló que el 'tope' a las renovaciones en los contratos de alquiler en vigor serán del 2%, pero no matizó cuanto tiempo estará en vigor esta medida.

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Entre 2022 y 2024 se 'toparon' las subidas al alquiler al 2% y 3%

El real decreto-ley aprobado y convalidado por el Ejecutivo para hacer frente a la invasión de Rusia a Ucrania incluyó 'topes' a las renovaciones anuales en los contratos de alquiler. Históricamente, estos se referenciaban al Índice de Precios al Consumo (IPC), pero en 2022 y 2023 estuvieron limitadas al 2% y en 2024 al 3%. Desde 2025 aplica a los contratos un nuevo índice, el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV). A partir de la publicación del nuevo decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) comenzará a aplicar ya está nueva limitación a las actualizaciones anuales del 2%. Se trata de una rebaja mínima ya que el IRAV arrojó en febrero que los contratos de alquiler deberían subirse como mucho un 2,16%. Desde la creación de este índice del INE este nunca ha estado por encima del 2,2%.