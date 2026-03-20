Irán amenza a "destinos turísticos" visitados por estadounidenses, un mercado al alza en Baleares: más de 333.000 visitantes en 2025 y nuevas conexiones aéreas en proyecto

A pesar de la guerra en Irán y la amenaza del régimen a "destinos turísticos" visitados por estadounidenses e israelíes "en todo el mundo", lanzada este viernes, Baleares mira cada vez más hacia Estados Unidos. El archipiélago cerró 2025 con 333.561 turistas procedentes del país presidido por Donald Trump, una cifra que confirma el crecimiento de un mercado todavía pequeño frente a Alemania o Reino Unido, pero cada vez más estratégico para las islas. El aumento interanual fue del 19,7%, muy por encima de la evolución del conjunto turístico balear, que terminó el año con 19.053.590 visitantes, un 1,7% más que en 2024.

En otras palabras: el turismo americano ya representa cerca del 1,8% de todos los turistas que llegaron a Baleares durante 2025, según se desprende del informe El turismo en datos. Informe diciembre 2025, de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (Aetib) del Govern. Sigue lejos de los grandes mercados emisores tradicionales, pero ya no puede considerarse residual. Al contrario, su crecimiento lo coloca entre los mercados con más proyección para las islas.

Un mercado pequeño, pero en plena subida

La comparación con los grandes motores turísticos de Baleares deja clara la distancia, pero también el margen de crecimiento. Alemania aportó en 2025 4.927.029 turistas, Reino Unido sumó 3.556.805 y el mercado nacional alcanzó 3.344.670. Frente a ellos, Estados Unidos sigue ocupando una posición modesta en volumen. Pero mientras los tres grandes mercados se movieron entre ligeras caídas y avances muy contenidos, el emisor estadounidense dio un salto mucho más intenso.

Mallorca lidera, pero Ibiza y Formentera se disparan

Por islas, Mallorca concentró la mayor parte del turismo estadounidense en 2025, con 211.453 visitantes, lo que supone un incremento del 8,8% respecto al año anterior. Pero el dato más llamativo lo firmaron Ibiza y Formentera, que alcanzaron los 115.672 turistas de EEUU, con una espectacular subida del 51,5%.

La cruz del balance fue Menorca, que recibió 6.436 turistas estadounidenses, un 18,4% menos.

El último mes del año confirma la tendencia

El empuje de este mercado también quedó reflejado en diciembre. En el último mes de 2025 llegaron a Baleares 3.890 turistas estadounidenses, lo que representa un aumento del 212,7% respecto al mismo mes de 2024. Es una cifra todavía modesta dentro de la temporada baja, pero evidencia que el crecimiento del mercado americano no se limita solo a los meses punta del verano.

Todo ello ocurrió además en un mes en el que el conjunto del turismo balear retrocedió. Baleares recibió en diciembre 284.193 turistas, un 3,2% menos interanual, lo que da todavía más valor al comportamiento de EEUU dentro del cierre del ejercicio.

La gran puerta: el vuelo directo Palma-Nueva York

El avance del mercado estadounidense no se entiende sin la mejora de las conexiones aéreas. Baleares estrenó en junio de 2022 su primera ruta aérea regular directa entre Palma y Nueva York, operada por United Airlines entre Son Sant Joan y Newark. El vuelo inaugural aterrizó el 3 de junio de 2022 con 204 pasajeros, y entonces se anunció una operativa de tres frecuencias semanales hasta finales de septiembre. En ese momento, instituciones y aerolínea llegaron a estimar que la conexión podía aportar unos 10.000 turistas en su primer año.

Aquella ruta supuso un salto simbólico y comercial para Mallorca, porque convertía en regular una conexión largamente perseguida por el destino. De hecho, el propio plan de conectividad aérea impulsado por el Govern para el periodo 2020-2022 ya situaba entre sus objetivos abrir o potenciar rutas internacionales estratégicas como Nueva York y Toronto, dentro de una estrategia para reforzar la conectividad en temporada media y baja y facilitar rutas de larga distancia a medio plazo.

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La apuesta, además, no se ha quedado en aquella inauguración. En enero de 2025 se anunció la ampliación del vuelo sin escalas entre Palma y Nueva York, con un aumento de más del 50% de los asientos disponibles para el verano de 2025 respecto al verano anterior. Ese refuerzo confirma que la ruta no fue un gesto aislado, sino parte de una estrategia para consolidar el mercado norteamericano y mejorar la presencia de Baleares en un emisor de alto interés turístico. El pasado mes de septiembre, el Govern reconoció que estaba en negociaciones para abrir nuevas rutas con Miami y Orlando.

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