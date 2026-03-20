GUERRA EN ORIENTE MEDIO
Moeve y Naturgy responden a Repsol y entran de lleno en la batalla de descuentos en gasolineras
La alianza de ambas energéticas duplican las rebajas cruzadas que ofrecen a sus clientes durante las próximas dos semanas en plena escalada de precios por la guerra en Oriente Medio
Moeve (antigua Cepsa) y Naturgy entran de lleno en la batalla de descuentos especiales y responden al movimiento de Repsol de lanzar rebajas especiales hasta después de Semana Santa en plena escalada de precios energéticos por la guerra en Oriente Medio. Moeve y Naturgy, que sellaron una alianza comercial el año pasado para ofrecer ventajas a los usuarios de ambas compañías, siguen los pasos de su gran rival y duplicarán los descuentos cruzados en gasolineras, en luz y en gas durante las próximas dos semanas.
Los más de cuator millones de usuarios adscritos al programa de fidelización Moeve Gow, y también los nuevos usuarios a partir de ahora, podrán acceder descuentos de entre 10 y 67 céntimos por litro de combustible en función de las energías que tengan contratadas con ambas compañías, desde el 24 de marzo y hasta el 6 de abril. Según los cálculos de las compañías, un conductor que realice en dos repostajes de 42 litros durante el periodo de vigencia de la oferta especial podrá obtener entre 8 y 56 euros de descuento.
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