Convalidación Congreso
Bustinduy llama a una gran movilización social para que el decreto de vivienda salga adelante
EFE
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha llamado este lunes a organizar "la mayor movilización social posible" para que el decreto ley que prorroga los contratos de alquiler y topa las actualizaciones de renta salga adelante, cuando se vote en el Congreso dentro de un mes.
"Tenemos un mes para organizar la mayor campaña posible de presión para que cuando los diputados vayan a pulsar el botón de la votación se sepa quién defiende a la gente y quién defiende los intereses de una clase rentista que se está forrando a su costa", ha dicho Bustinduy en una entrevista en TVE.
Tras asegurar que los "lobis de los grandes propietarios se están moviendo" para que el decreto sea negado en el Congreso, el ministro ha asegurado que es "optimista" y que cree que el decreto puede convalidarse.
Según sus datos, la prórroga por dos años de los contratos de alquiler hasta el 31 de diciembre de 2027, que aprobó el Gobierno el pasado viernes, afecta a un millón de contratos y a dos millones de españoles.
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