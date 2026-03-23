CEOE pone en marcha una Comisión de Seguridad y Defensa para impulsar a las empresas del sector

La patronal CEOE ha puesto en marcha una Comisión de Seguridad y Defensa para impulsar un ecosistema de las empresas españolas del sector. La comisión, de carácter consultivo, está presidida por el diplomático español jubilado Carlos Bastarreche, cuyo trabajo en buena parte se ha desarrollado vinculado a la Comisión Permanente de España ante la Unión Europea. En fuentes de la CEOE desvinculan el momento en el que se pone en marcha la comisión, que de hecho celebra esta misma semana su primera reunión, con la situación en Indra.

Fuentes de la patronal subrayan que el objetivo más importante de la comisión, a nivel global, es apoyar la reindustrialización de España para llegar al objetivo del 20%: "El incremento del gasto en defensa ya es la partida presupuestaria más importante de apoyo al cambio de política industrial", explican estos medios, que añaden que este aumento de la inversión "es la palanca que hay que usar para recuperar la competitividad".

La comisión tiene la misión de "consensuar posiciones o recomendaciones en cuestiones transversales de ámbito nacional", con la finalidad de que el incremento del gasto público en defensa se convierta "en un potente elemento dinamizador de nuestro tejido industrial, que impulse la competitividad y el crecimiento económico sostenible".

En CEOE explican, sobre la intención de impulsar la creación de un ecosistema de las empresas españolas de Seguridad y Defensa, que este concepto se toma en un sentido "amplio, es decir, tanto civil de uso dual como estrictamente militar".

Más peso en Europa

Otro de los aspectos clave de la comisión será "incrementar el peso del sector español a nivel internacional sobre todo en el nuevo marco europeo contemplado en la Estrategia Industrial Europa de Defensa, con énfasis en las pymes". La intención aquí es incluir a las pymes españolas "en las cadenas de suministros de los grandes proyectos de defensa". Esto, sin olvidar la fuerza de CEOE en Bruselas. Europa además va a ampliar los presupuestos para defensa de todos los estados miembro, de forma que España debe presentar proyectos suficientes para captar o atraer la mayor parte de estos nuevos recursos. "Se trata también de ordenar todos los procesos para que las pymes puedan usarnos de interlocutores, porque si no, no saben a qué ventanilla llamar".

La Confederación resalta que su papel se resume en "un dato objetivo: nuestra capilaridad y transversalidad, porque cubrimos todos los sectores de la economía y somos los que más capacidad tenemos para llegar" a la empresa más pequeña de la zona más apartada. La cifra de empresas a las que se puede llegar con este sistema oscila según las fuentes, pero se mueve entre las 700 y las 1.000.

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En las fuentes de CEOE consultadas subrayan que ya está elaborado un plan de acción con objetivos concretos para este mismo año. Los más destacados son poner en marcha una red territorial CEOE-Cepyme de seguridad y defensa, dando prioridad a aquellos corredores geográficos donde hay empresas o instalaciones ligadas al sector, y colaborar con los ministerios de Defensa e Industria para completar y desarrollar el registro de empresas de defensa, incluyendo sobre todo a pymes y start-ups.