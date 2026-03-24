Cambios en la dirección
CriteriaCaixa nombra CEO a su actual director general José María Méndez
El hasta ahora director general asume la consejería delegada de conglomerado de participadas de la Fundación ”la Caixa”, que también renovará parte de su consejo con tres nuevos independientes a partir del 1 de abril
CriteriaCaixa ha nombrado consejero delegado a su actual director general, José María Méndez Álvarez-Cedrón, en el marco de una renovación de su órgano de gobierno aprobada por la Fundación Bancaria ”la Caixa”, accionista único de la sociedad.
Según ha informado la compañía, el patronato de la Fundación ”la Caixa”, presidido por Isidro Fainé, acordó el nombramiento de Méndez como nuevo consejero de CriteriaCaixa por un plazo estatutario de cuatro años. Posteriormente, el Consejo de Administración de la sociedad, también presidido por Fainé, lo designó consejero delegado en su última sesión.
Con este movimiento, CriteriaCaixa sitúa al hasta ahora director general al frente ejecutivo de su actividad, reforzando la continuidad en la gestión del holding inversor de la Fundación ”la Caixa”.
Además de este relevo, el Patronato de la Fundación acordó la incorporación, con efectos a partir del 1 de abril, de Xavier Brossa Galofré, Nuria Chinchilla Albiol y Julia Salaverria Monfort como nuevos consejeros independientes de CriteriaCaixa, también por un periodo de cuatro años.
Los tres sustituirán a José Antonio Asiáin Ayala, Marcos Contreras Manrique y Jean Louis Chaussade, que dejan el cargo tras haber completado un ciclo de 12 años como consejeros independientes.
De este modo, el Consejo de Administración de CriteriaCaixa quedará configurado desde el 1 de abril con Isidro Fainé como presidente; Francisco Reynés como vicepresidente primero; Javier Godó como vicepresidente segundo; y José María Méndez como consejero delegado.
Como vocales formarán parte del órgano Enrique Alcántara-García Irazoqui, Xavier Brossa Galofré, Nuria Chinchilla Albiol, Isabel Estapé Tous, Mª Isabel Gabarró Miquel, Eugenio Gay Montalvo, Francesc Homs Ferret, Juan Manuel Negro Balbás, Mª Asunción Ortega Enciso, Julia Salaverria Monfort y Montserrat Trapé Viladomat.
El consejo se completará con Josep Maria Coronas Guinart como secretario no consejero y Adolfo Feijóo Rey como vicesecretario no consejero.
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