Descubre la empresa sevillana de mueble artesanal elegida para la mansión de Cristiano y Georgina

En la sociedad de consumo y de la comercialización sin fronteras, se incrementa la importancia de una máxima: no solo hay que ser bueno, sino parecerlo. Y las empresas, sea cual sea su sector, necesitan ser más conocidas y más valoradas mediante nombres y marcas que le confieran dosis extra de reputación y atractivo. Es el caso de Bois Maisson, empresa de Carmona (Sevilla) que comenzó siendo una carpintería familiar. Afrancesó su nombre cuando interioristas de prestigio en España que cuentan con ellos para llevar a cabo encargos de clientes con alto poder adquisitivo les aconsejaron que se pusieran un nombre acorde con lo usual en un sector tan ligado al estilo y a la decoración.

Bois Maisson, firma de Carmona, ha transformado una histórica carpintería familiar en una empresa especializada en muebles e interiorismo a medida para clientes de alto nivel

Esta es una de las dimensiones de su evolución y crecimiento. Manuel Román fundó en 1985 y en solitario un taller de carpintería. Más de 40 años después, sigue siendo una empresa familiar, liderada por su hijo Raúl Román, y tienen 30 trabajadores. Continúa esgrimiendo como seña de identidad la elaboración artesanal de muebles y de elementos de interiorismo, a una escala mucho mayor en volumen y en segmentos de clientes.

Una de las situaciones que puso de manifiesto la conveniencia de dotarse de un nombre comercial fue su trabajo para una de las parejas de famosos más mediáticas dentro y fuera de España: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Nos lo explica Raúl Román: “Una decoradora muy bien relacionada en Madrid, que nos conocía y hablaba de modo elogioso sobre nosotros por lo satisfecha que estaba de la calidad de los trabajos que habíamos hecho para ella, le recomendó a Georgina que fuéramos quienes realizáramos el encargo a medida de mobiliario que le habían planteado”.

Raúl Román está al frente de la empresa Bois Maisson, dando continuidad al taller fundado en 1985 por su padre, Manuel Román. / El Correo

Ponerse un nombre que evoque estilo

Recuerda que “fue para la mansión que tienen en Madrid, en la urbanización La Finca, coincidió con la etapa en la que Cristiano Ronaldo jugaba en Italia, en la Juventus de Turín. Y en nuestras relaciones con profesionales de la decoración, que cuidan mucho todo lo relacionado con la imagen y con el quién es quién, nos animaban a renombrar nuestra empresa y ponerle una denominación en consonancia con nuestra calidad. Porque en sus conversaciones con clientes, o con otros expertos, chocaba referirse a una firma de referencia como Carpintería Manuel e Hijos”.

La empresa sevillana trabaja con madera maciza de primera calidad, apuesta por la fabricación artesanal y rechaza el aglomerado, reforzando su posicionamiento en el mercado del mobiliario premium

Manuel Román, a sus 80 años de edad, de vez en cuando se da una vuelta por las instalaciones, ahora mucho más grandes, como nos explica Raúl: “En el año 2000 ya dimos un salto en en espacio y equipamiento. En 2025 nos hemos mudado a una nave tres veces más grande. El taller abarca unos 1.800 metros cuadrados. Además, tenemos una nave de unos 1.000 metros cuadrados para almacenaje de maderas y 'stock' de muebles, y otra pequeña para trabajos de forja y herrería”.

Fueron capaces de sobrevivir hace 18 años al hundimiento del sector de la construcción, cuyo 'boom' favoreció el crecimiento de esta empresa durante el comienzo del siglo XXI. Recuerda Raúl Román que “durante los peores años de la crisis económica y financiera, aumentaron los pedidos desde el sector de la hostelería. Era frecuente conocer a personas que intentaban reinventarse abriendo bares, cafeterías o heladerías”.

Luna Sánchez, directora del departamento creativo de Bois Maisson, que ha lanzado también Iroka como marca propia para vender su gama de muebles. / El Correo

Siempre madera maciza

“Desde hace 15 años comenzamos también a trabajar para el sector decoración e incorporamos a nuestro equipo tener capacidad de diseñar. En Bois Maisson, la mayor parte de nuestra actividad consiste en realizar proyectos a medida. Muchos de ellos para hoteles o para cadenas de hostelería. Siempre trabajando de manera artesanal, con maderas macizas de primera calidad. Nunca hemos usado aglomerado. Hemos invertido en maquinaria para mejorar procesos, pero no son para industrializar la creación de mobiliario”.

El salto de marca llegó tras encargos vinculados a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, un impulso que consolidó la imagen de Bois Maisson dentro del sector de la decoración de prestigio

La madera de castaño procede de Siero (Asturias). Tienen otros proveedores en España para roble, haya, fresno, etc., en algunos casos son procedentes de Francia o de Suramérica, “todas son maderas con certificación de bosques donde se replanta tras la tala y se regenera el hábitat forestal”.

Son conscientes de que la mayoría de los pedidos principales les llegan por la prescripción del boca-oído, “por las referencias que dan de nosotros como garantía de calidad y formalidad. Ya sean unos empresarios a otros, o las recomendaciones que se hacen entre familiares o amigos. Tenemos muchos clientes a través de empresas del sector mueble como Mister Wils, de Sevilla, y Decoración Amazónica, de Málaga. Se nos da muy bien hacer por encargo muebles de diseño a la medida y de modo artesanal, y los venden por toda España y a países como Francia, Holanda, Portugal”.

Puede poner muchos ejemplos de clientes que, para conocer in situ las prestaciones de su taller, elegirles, y cerrar un acuerdo, han viajado expresamente a Carmona. “Uno de los principales pedidos que estamos fabricando ahora es para mobiliario de hoteles en Menorca. Tuvimos una videoreunión, le enviamos documentación, fotos, presupuesto. Nos dijo que quería conocernos, cogió un avión, se quedó un día en Carmona. Le encantó su belleza, vio nuestras instalaciones, comprobó cómo trabajamos, qué maderas manejamos, y se marchó muy contento tras firmar el contrato”.

La sala de plenos del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), equipada con mobiliario realizado por la empresa Bois Maisson. / El Correo

Crear diseños de marca propia

Además de mantener esa línea de actividad, han dado otro gran paso al crear una página web desde la que vender directamente al cliente final, y con una marca propia: Iroka. Luna Sánchez, directora del departamento creativo, considera que “con Iroka estamos potenciando ofrecer más muebles de diseño ideado por nosotros”.

La propuesta de Iroka combina tradición artesanal y diseño contemporáneo, con muebles que destacan por su estética atemporal y por la autenticidad de la madera maciza. Esta visión se alinea con una creciente demanda de productos sostenibles y duraderos frente a modelos de consumo más efímeros.

Con su nueva marca Iroka, la compañía abre una vía directa al cliente final con propuestas de diseño contemporáneo, productos sostenibles y muebles pensados para perdurar como legado familiar

La directora creativa se muestra satisfecha por la acogida que están teniendo. “Ya se han puesto en contacto con nosotros varias empresas y varios prescriptores para plantear acuerdos. Y ya estamos recibiendo pedidos de países del centro y del norte de Europa, donde el apego a la madera maciza y al mobiliario artesanal se ha mantenido más que en España. A nosotros nos gustan los hogares donde los muebles no solo cumplen una función, sino que se convierten en parte del legado de la familia”.

Difícil encontrar profesionales disponibles

Uno de los principales retos para seguir incrementando la plantilla es encontrar profesionales disponibles con el suficiente nivel para ser resolutivos desde su incorporación. “Resulta difícil localizar a personas con mucho oficio en este modo de elaborar muebles”, admite Luna Sánchez, “porque uno de los factores que más valoran nuestros grandes clientes es el nivel de detalle y esmero con el que trabaja nuestro departamento técnico para que todo encaje perfectamente”.

Noticias relacionadas

Raúl Román abunda en esa cuestión importante: “Una de las principales claves para el éxito de la empresa es que muchos trabajadores llevan con nosotros más de 20 años, ya son como parte de la familia. Estamos incorporando a jóvenes para que se vayan formando con ellos. Para una empresa pequeña como la nuestra, eso impacta en nuestra estructura de costes, porque es necesario mucho tiempo para alcanzar el nivel de destreza y eficiencia, y a la vez somos quienes sostenemos a lo largo de todo ese periodo el pago de cotizaciones sociales por esos jóvenes”.