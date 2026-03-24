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Encuentro ministerial en el marco de Alimentaria

España negocia con Perú la reapertura de fronteras a la carne de cerdo, afectada por la peste porcina

El país andino, que desde noviembre rechaza las exportaciones españolas, compraba a empresas españolas más de 640 toneladas anuales de productos porcinos

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con el titular de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, Felipe Meza,

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con el titular de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, Felipe Meza, / ROBER.M.REYERO/MAPA

María Jesús Ibáñez

Barcelona

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación español, Luis Planas, ha mantenido este martes una reunión bilateral con el titular de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, Felipe Meza, en el marco de la feria Alimentaria Hostelco, que se celebra esta semana en Barcelona. En el encuentro ambos políticos han repasado diversos aspectos de la colaboración. Entre otras cuestiones, España ha pedido al ministro del país andino la reapertura de fronteras a la carne de cerdo, afectada por la peste porcina africana (PPA). Hasta la declaración de esta enfermedad, detectada en Catalunya en noviembre de 2025, España estaba exportando más de 640 toneladas de carne y productos elaborados del porcino a Perú, por un valor superior a los 4 millones de euros.

Planas ha solicitado a su homólogo peruano que reconsidere la regionalización de la PPA, de manera que los territorios españoles fuera de la zona infectada puedan seguir enviando estos productos, en particular curados. La aparición de la peste porcina cerró las fronteras de muchos países a las exportaciones que realizaban las empresas españolas del sector, entre ellos Japón, México, Perú, Chile y Corea del Sur. Algunos de ellos, como los dos últimos aceptaron que se regionalizaran las exportaciones de manera que los productores que no se encuentran en la zona de riesgo pudieron reanudar la actividad comercial con esos países.

Y aunque, según ha asegurado en varias ocasiones el ministro, "las exportaciones de porcino españolas disponen en estos momentos del 82% de los mercados que tenían antes de la aparición de la PPA", el Gobierno sigue negociando con algunos países clave como el japonés, un destino muy interesante por su alto poder adquisitivo.

Una ayuda al espárrago peruano

En la reunión, Planas y Meza han tratado también sobre la cooperación en materia fitosanitaria, ámbito en el que España ofrece cooperación técnica en control en origen y lucha integrada contra plagas, con el objetivo de reducir rechazos en la Unión Europea a partidas de espárragos peruanos. El ministerio ha señalado que Perú es un socio estratégico en Iberoamérica en materia agroalimentaria, sanitaria y pesquera. Ambos ministros han creido conveniente avanzar en un marco estable de colaboración con la incorporación de temas como el seguro agrario, los recursos hídricos, la producción ecológica, el desperdicio alimentario, los sistemas de trazabilidad e identificación animal y la agricultura regenerativa.

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El encuentro se ha celebrado en Barcelona, en el marco de Alimentaria, donde Planas ha mantenido también contactos con los viceministros de Ecuador, Paraguay y Uruguay, con los que ha tratado la participación en la XII Conferencia Iberoamericana de Agricultura y Pesca que se celebrará en Córdoba el 24 y 25 de septiembre, con ocasión de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno prevista para noviembre en Madrid.

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