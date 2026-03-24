El Ibex 35 acaricia los 17.000 puntos y Puig lidera los avances tras anunciar negociaciones de fusión con Estée Lauder

El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este martes con ganancias y cerca ya de la cota de los 17.000 puntos, en una jornada marcada por el nuevo repunte del petróleo y por el impulso de Puig, que encabezaba las subidas tras anunciar negociaciones de fusión con Estée Lauder en una operación valorada en 35.000 millones. En la apertura, el selectivo español avanzaba un 0,11%, hasta situarse en los 16.907,3 puntos. Minutos después ampliaba la subida al 0,43% y alcanzaba los 16.963,7 enteros, al calor del tono positivo en los mercados internacionales y pese al clima de elevada incertidumbre geopolítica.

Dentro del Ibex 35, en los primeros compases de la sesión los mayores recortes eran para Naturgy, que cedía un 1,34%, seguida de Banco Santander, con un descenso del 0,27%, y ACS, que se dejaba un 0,09%. En el lado de las alzas destacaban Puig, que se disparaba un 3,59%, e IAG, con un avance del 0,96%.

Las principales plazas europeas abrían también en verde. París subía un 0,32%, Fráncfort un 0,34%, Milán un 0,19% y Londres un 0,21%.

La evolución de las Bolsas sigue muy condicionada por el comportamiento del crudo. El barril de Brent, de referencia en Europa, subía un 1,1% en la apertura de los mercados europeos, hasta los 101,1 dólares, muy por encima de los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, avanzaba un 1,62%, hasta los 89,65 dólares.

El precio del petróleo había registrado ayer una fuerte corrección después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara aplazar cinco días los ataques contra centrales eléctricas iraníes y asegurara haber mantenido “conversaciones muy sólidas” con Teherán para un posible acuerdo que pusiera fin al conflicto. Sin embargo, el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, negó cualquier negociación con Washington y acusó a Trump de lanzar noticias falsas para influir sobre los mercados financieros y energéticos.

Tras ese desmentido, el crudo retomó las alzas. La semana pasada, el Brent llegó incluso a superar los 119 dólares por barril después de que Irán atacara un complejo de gas natural licuado en la localidad catarí de Ras Lafan, en respuesta a un bombardeo previo de Israel sobre el campo gasístico de South Pars, uno de los principales yacimientos iraníes.

La tensión sobre el estrecho de Ormuz también sigue añadiendo presión a los precios. Este enclave estratégico canaliza alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial de petróleo, además de un volumen relevante de gas natural licuado y fertilizantes. Los ataques sufridos por varios petroleros desde el inicio de la ofensiva han provocado una fuerte disrupción del tráfico marítimo y han obligado a los productores del Golfo a recortar su actividad, alimentando la escalada del crudo y del gas.

En este contexto, Wall Street cerró la sesión del lunes en positivo, con subidas del 1,4% para el Dow Jones y del 1,2% para el Nasdaq. La tendencia alcista también se extendía este martes a Asia: el Kospi surcoreano cerró con un repunte del 2,7%; el Hang Seng de Hong Kong avanzaba más de un 2,7%; la Bolsa de Shanghái sumaba un 1,7%; y el Nikkei japonés terminó con ganancias del 1,5%.

En el ámbito empresarial, Fluidra comunicó antes de la apertura la modificación de su contrato de financiación sindicada de enero de 2022 para refinanciar y ampliar el vencimiento de su línea de crédito revolving, mediante nuevos compromisos por un importe total de 450 millones de euros. Naturhouse, por su parte, informó de que cerró 2025 con un beneficio neto superior a 10,09 millones de euros, un 2,3% más que en 2024.

En el plano macroeconómico, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó que la compraventa de viviendas cayó en enero un 5% interanual, hasta 57.489 operaciones, mientras que el número de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 6,3%, hasta 40.273 préstamos, su mayor cifra en un mes de enero desde 2011.

Noticias relacionadas

En el mercado de divisas, el euro se cambiaba a 1,1607 dólares, mientras que la rentabilidad del bono español a diez años descendía hasta el 3,499%.

Suscríbete para seguir leyendo