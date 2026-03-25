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Cita de alta tensión

El Gobierno reconsidera su postura y descarta pedir la salida de Ángel Escribano al frente de Indra

Este miércoles se reúne el consejo de administración de la tecnológica en medio de una fuerte tensión entre los principales accionistas

Archivo - El presidente de Indra, Ángel Escribano, durante la segunda jornada del VI Foro Internacional Expansión, en el Parador de Alcalá de Henares, a 22 de mayo de 2025, en Alcalá de Henares, Madrid (España).

Archivo - El presidente de Indra, Ángel Escribano, durante la segunda jornada del VI Foro Internacional Expansión, en el Parador de Alcalá de Henares, a 22 de mayo de 2025, en Alcalá de Henares, Madrid (España). / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid

El Gobierno de España no pedirá dimisiones este miércoles en el consejo de administración de Indra pese a las fuertes tensiones vividas en las últimas semanas entre los principales accionistas de la compañía, según aseguran fuentes gubernamentales a este periódico. Así, por tanto, salvo sorpresa de última hora, el presidente Ángel Escribano y el consejero delegado de José Vicente de los Mozos seguirán al frente de la cotizada.

Las acciones de Indra llevan un retroceso del 28% desde sus últimos máximos históricos situados en 66,15 euros por acción alcanzados el pasado 4 de marzo. Sin embargo, las informaciones publicadas en prensa y el comunicado del máximo accionista de Indra, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controla el 28% de las acciones, en la que pedía, de forma velada la dimisión de Escribano para salvaguardar la operación de fusión con su empresa familiar Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por "conflicto de interés" le han costado hasta 1.300 millones de valoración en bolsa a la cotizada.

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