Plan de expansión
Meliá entra en Túnez con la firma de cinco hoteles
La compañía se alía con Management Hospitality Group (MHG) para impulsar el reposicionamiento del sector hotelero en el país
Meliá entra en Túnez a través de una alianza estratégica con Management Hospitality Group (MHG). La primera compañía hotelera española operará cinco nuevos establecimientos, que se incorporarán a su portfolio de forma progresiva, con el objetivo de alcanzar las 3.000 habitaciones en 2030.
El primer hotel se abrirá este año. Será un resort bajo la marca Meliá Hotels & Resorts en Mahdia y contará con 307 habitaciones en una de las zonas costeras más exclusivas del país.
Tras esa primera apertura, la hotelera contempla la apertura de otros cuatro establecimientos, que se abrirán entre 2027 y 2029 en Tabarka, Monastir, Djerba y Tunis City bajo las marcas Sol, Meliá Hotels & Resorts y Gran Meliá.
Meliá entra en Túnez en un momento de crecimiento turístico para el país, que supera ya los 11 millones de visitantes anuales y avanza hacia un modelo más diversificado y orientado a la calidad.
Y lo hace reforzando su estrategia en el llamado eje vacacional mediterráneo, a través de Management Hospitality Group (MHG), plataforma especializada en el desarrollo, gestión y operación de activos hoteleros con foco en destinos turísticos de esta zona, especialmente del norte de África.
El modelo de colaboración entre ambas empresas se basa en el reposicionamiento de activos existentes, mediante la ejecución de inversiones para adaptar los hoteles a los estándares internacionales de Meliá, optimizando así su rentabilidad y su atractivo para los mercados emisores, según la compañía.
Su presidente, Gabriel Escarrer, defiende que esta entrada Túnez supone "un paso estratégico en el crecimiento de Meliá Hotels International en el Mediterráneo y el norte de África". "Apostamos por destinos con un fuerte potencial de transformación, donde podemos aportar nuestro 'know-how' en reposicionamiento hotelero”, añade.
Meliá cuenta con un portafolio que supera los 400 hoteles entre abiertos y en proceso de apertura. En este 2026, la compañía aspira a abrir al menos 30 nuevos hoteles.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sevilla pierde unos de sus dos cuadros del Greco: el marqués de la Motilla vende el 'Cristo en la Cruz' a la colección catalana Casacuberta-Marsans
- Quién es Luis García Plaza, el entrenador que negocia con el Sevilla FC: estilo de juego y cómo juegan sus equipos
- La Milagrosa se planta ante el aumento de pértigas y cámaras delante de los pasos: 'Afectan al recogimiento y a la solemnidad
- Susana Alonso, directora del documental sobre Cayetana de Alba: 'Nunca se llevó bien con Franco y le gustaba Felipe González
- Cuándo y dónde recoger el programa de mano de 'El Llamador' de la Semana Santa de Sevilla de 2026
- La Hermandad de la Estrella se supera y alcanza los 3.000 nazarenos para el Domingo de Ramos 2026
- Juan Antonio Salado, meteorólogo: 'A partir del Lunes Santo aumenta la incertidumbre y no se puede descartar lluvia”
- Amalia, la médico que pasó cuatro horas atrapada en el tren Alvia de Adamuz pide el alta: 'Necesito que me faciliten los trámites