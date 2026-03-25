TRANSPORTES
Transportes lanza la mayor licitación de compra de trenes para Renfe por 1.700 milllones
La operación podría suponer la adquisición de hasta 40 trenes
El Ministerio de Transportes ha lanzado la mayor licitación de la historia de Renfe: quiere comprar hasta 40 trenes de última generación para la Alta Velocidad por un importe que podría ascender hasta los 1.700 millones. Los nuevos trenes podrán operar a una velocidad de 350 km/h una vez que la infraestructura ferroviaria esté preparada para permitir el incremento de la velocidad comercial.
Así lo ha anunciado el titular de la cartera ministerial, Óscar Puente, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. Puente ha informado que el contrato inicial corresponde a la adquisición de 30 trenes, por un importe inicial de 1.362 millones de euros. Sin embargo, el ministerio prevé que la operación pueda llegar al máximo de los 40 trenes y los 1.700 millones de euros.
Puente ha informado de que el Consejo de Administración de Renfe ha aprobado este miércoles esta compra, calificándola como "la mayor operación de adquisición de material rodante en toda la historia de la empresa pública ferroviaria".
Fuentes del ministerio detallan que los nuevos trenes "podrán operar a una velocidad de 350 km/h una vez que la infraestructura ferroviaria esté preparada para permitir el incremento de la velocidad comercial". Además, han indicado que la prioridad residirá en el plazo de fabricación y la disponibilidad de nuevas unidades para cumplir los plazos de entrega previstos: 5 unidades antes de 40 meses y toda la flota antes de 78 meses.
La operación, según Transportes, va dirigida a modernizar la flota disponible, incrementar la oferta de plazas y afrontar así el crecimiento de la demandad previsto para los próximos años. En cuanto a las características de los vehículos, Puente ha detallado que serán "de gran capacidad, deberán contar con espacios accesibles para personas con movilidad reducida y para bicicletas, además de servicios de restauración como cafeterías".
En una entrevista concedida a EL PERIÓDICO, Puente ya adelantó que Transportes se encontraba trabajando para sacar adelante esta licitación. "Renfe está preparando un concurso que va a sacar a primeros de año con una primera compra con lo más urgente. Estaremos hablando de en torno a 40 trenes de alta velocidad", afirmó. En cuanto a los próximos movimientos de la empresa pública ferroviaria, el ministro detalló la hoja de ruta en compras. "Tenemos que seguir comprando material de media distancia, material Avant, y material de cercanías".
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