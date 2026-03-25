Empresas
Vicky Foods se propone seguir creciendo en el exterior tras la compra de Panrico
La compañía asegura que la guerra en Irán no está provocando los problemas de precios y suministros que provoca la invasión rusa de Ucrania
Jordi Cuenca
Vicky Foods no piensa parar en su expansión internacional, ampliada este mismo mes de marzo con la adquisición de la histórica Panrico, que le ha abierto a la compañía valenciana las puertas de la producción en Portugal. Javier Juan, que trabaja en el departamento de proyectos de la firma alimentaria y forma parte de la familia propietaria de la compañía presidida por su padre, Rafael Juan, confirmó ayer a este diario que el propósito del fabricante de la marca de bollería Dulcesol "es seguir con la internacionalización".
La empresa inauguró en noviembre del año pasado su fábrica en Francia, donde ha invertido cien millones de euros y donde tendrá una plantilla de 300 personas ampliable a mil con la construcción de dos nuevas naves. Esta filial nace con el objetivo de proveer al mercado francés y a otros colindantes como Alemania, Suiza, Benelux e Italia. Por tanto, la mercantil valenciana produce ya en España, Portugal, Francia y Argelia, que fue su primer destino en el exterior.
Otros lugares
Javier Juan no detalla hacia dónde irían los próximos movimientos, peró sí confirmó que la "idea es seguir creciendo en el exterior", aunque antes de los siguientes pasos la compañía debe digerir la integración de Panrico y realizar inversiones en Portugal que implicarán fortalecer el negocio del pan, que ahora mismo supone el 50 % de Vicky Foods. El grupo cerró 2024 con una facturación récord de 707 millones de euros, lo que representa un incremento del 12% respecto al año anterior. Este crecimiento se impulsó por el tirón de las ventas internacionales, que alcanzaron los 157 millones.
Como toda la economía mundial, la compañía alimentaria valenciana tiene que hacer frente en estos momentos a las consecuencias de la guerra en Irán, que está provocando principalmente una subida de los costes energéticos. Javier Juan explica al respecto que el alza del gas y del petróleo está teniendo incidencia, pero los efectos, por ahora, están muy lejos de los que padecieron las empresas a partir de febrero de 2022, cuando se produjo la invasión de Ucrania por Rusia.
Materias primas
En aquel entonces, la afectación se extendió a algunas materias primas básicas para Vicky Foods como el aceite de girasol, las harinas o el cacao. Ahora, "lo que sube es la energía, el resto no tanto", a excepción de los huevos, pero en este caso por motivos ajenos a la guerra y vinculados a la gripe aviar, que ha reducido la producción en muchos países y ha provocado un alza de los precios por la escasez de oferta a nivel mundial. De todas formas, Vicky Foods dispone de sus propias granjas, que están libres de esta epidemia.
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