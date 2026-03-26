Sener liderará el desarrollo del primer satélite europeo de defensa para órbitas ultrabajas

El grupo vasco de ingeniería y tecnología Sener encabezará el consorcio elegido por la Agencia Europea de Defensa (EDA) para diseñar el primer concepto de satélite de defensa europeo optimizado para operar en órbitas ultrabajas, conocidas como VLEO por sus siglas en inglés. Se trata de un entorno situado entre los 250 y los 350 kilómetros de altitud que, por sus exigencias técnicas, constituye uno de los grandes retos actuales del sector espacial.

El proyecto, bautizado como VLEO DEF, cuenta con un presupuesto de 15,65 millones de euros y un plazo de ejecución de 30 meses. La iniciativa está financiada por cinco países de la Unión Europea —España, Francia, Luxemburgo, Portugal y Eslovenia— y el contrato fue formalizado por la EDA el pasado 13 de marzo de 2026.

Ventajas militares y desafíos tecnológicos

Las órbitas ultrabajas ofrecen importantes ventajas para aplicaciones militares de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), ya que permiten captar imágenes de mayor resolución y reducir la latencia en las comunicaciones al situarse más cerca de la superficie terrestre.

No obstante, operar de forma sostenida en este entorno plantea importantes desafíos técnicos. El mayor rozamiento atmosférico obliga a desarrollar sistemas de propulsión más avanzados, emplear materiales específicos y diseñar nuevas arquitecturas de satélite capaces de mantener la estabilidad orbital. El programa VLEO DEF buscará dar respuesta a estas necesidades mediante el desarrollo de tecnologías clave para futuras misiones europeas en estas altitudes.

Un consorcio europeo de 17 entidades

Sener ejercerá como coordinador de un consorcio integrado por 17 empresas y centros de investigación de cinco países europeos. En el caso de España participan Indra, Deimos, Airbus y Satlantis; de Portugal, INEGI, GEOSAT y Omnidea; de Luxemburgo, Integrasys, SPARC, LIST, Rafinex, EmTroniX, GRADEL y GomSpace; de Francia, Exotrail y Thales Alenia; y de Eslovenia, Skylabs.

El objetivo del consorcio es definir el diseño del primer satélite europeo de defensa específicamente concebido para operar en órbitas VLEO y sentar las bases de un futuro demostrador en vuelo que permita validar las tecnologías desarrolladas, incluida la propulsión adaptada a estas altitudes.

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El proyecto se enmarca en la estrategia europea para reforzar las capacidades espaciales en defensa y da continuidad a otras iniciativas previas impulsadas por la Agencia Europea de Defensa.