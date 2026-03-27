Carbonell logra su récord histórico de cuota y se consolida como la marca española de aceite de oliva más vendida en el mundo

La marca de aceite de oliva Carbonell, propiedad del grupo Deoleo y fundada en 1866, cerró el último ejercicio fiscal consolidando su posición de liderazgo en el mercado español al registrar una cuota del 11,4%, un 1,2% más que el año anterior, según datos de Nielsen. Así, Carbonell marca su mejor dato de cuota de la última década en España, coincidiendo con la celebración de su 160 aniversario.

Según apuntan los datos ofrecidos por el medidor GfK, la marca de origen cordobés es la preferida en aceite de oliva para los consumidores, la más conocida, la que más recuerdan de forma espontánea y la más considerada al hacer la compra.

Omnipresencia en España

La marca ha anunciado a su vez que ya está presente en 4,7 millones de hogares a nivel nacional, superando el 26% de penetración -con un 3% más que el segundo competidor-, y situándose como la marca que más hogares ha sumado durante el último año en España, basándose en datos de Kantar. Este liderazgo se traslada también a los distintos perfiles de producto, donde la marca cuenta con un 21% de cuota en la gama de aceites más suaves (con Carbonell 0,4) y un 22% en las categorías premium (con Carbonell Gran Selección).

A su sólido desempeño en el mercado nacional se le suma su presencia en el resto del mundo. Actualmente, Carbonell tiene presencia en 17 países y ha registrado un crecimiento del 27% en volumen global de ventas respecto a 2024, cifras que la consolidan como la marca española de aceite de oliva número uno en el mundo.

Víctor Roig, Chief Spain and Italy Officer en Deoleo, "los datos de liderazgo de Carbonell en 2025 son el mejor testimonio del legado de una marca que, tras 160 años de historia, se consolida como la principal embajadora del aceite de oliva español en el mundo. Nuestro compromiso es proyectar esta herencia centenaria hacia el futuro, apostando por la innovación, la calidad y la trazabilidad para seguir adaptándonos a lo que cada hogar y cada consumidor necesitan".

Para celebrar la efeméride de su 160 aniversario, Carbonell ha confiado en la reconocida chef Pepa Muñoz, propietaria de El Qüenco de Pepa y referente de la gastronomía española por su profundo respeto al producto de origen, para diseñar el menú conmemorativo “160 Aniversario Carbonell”, una propuesta donde el aceite de oliva Carbonell ha cobrado un protagonismo absoluto para homenajear el legado de la marca.

"El aceite de oliva es el hilo conductor de nuestra gastronomía. Poder diseñar este menú para una marca tan emblemática como Carbonell, con un legado y una presencia tan grande en las cocinas de nuestro país es una forma de homenajear nuestra tradición y el producto de nuestros agricultores", ha destacado la chef.

Crecer donde ya hay presencia

Respecto a los objetivos marcados para el próximo año, los representantes de la marca sostuvieron que el objetivo es crecer en aquellos mercados donde ya cuentan con presencia. Al enumerar dichos países, los primeros que vinieron a la mente fueron México y Holanda, segundo y tercer mercado a nivel global, sumándose Australia y Japón como posibles focos de crecimiento.

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En cuanto a la coyuntura internacional, marcada irremediablemente por las consecuencias de la guerra de Irán, la marca sostiene no estar aún alarmada por el desenlace. "Vamos a intentar mejorar los procesos para tratar de que el incremento de precios sea repercutido en la menor medida posible sobre el consumidor", recalcaron.

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