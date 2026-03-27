Fomento de la empleabilidad de la mano de Europa

“Me interesa mucho el sector de los cuidados y la atención de las personas mayores”. Con esa idea clara llegó Yousra Jellam (Marruecos, 21 años) al programa Más Empleo en la entidad malagueña CODENAF. Jellam buscaba una oportunidad laboral y la encontró a través de un itinerario que combina formación, prácticas y acompañamiento individualizado.

Hoy trabaja en Atende, una empresa especializada en servicios sociales, donde lleva ya un año contratada tras formarse en Higiene y Atención Sanitaria Domiciliaria.

El proyecto de CODENAF es uno de los 80 seleccionados en toda España dentro de la convocatoria Más Empleo, que cuenta con una dotación de 48 millones de euros financiados por el Fondo Social Europeo Plus y la Fundación La Caixa.

El objetivo es impulsar medidas que favorezcan la inclusión activa de personas en riesgo de exclusión social para facilitar su acceso al mercado laboral.

Yousra Jellam ha participado en el programa de inserción laboral de CODENAF. / Dani Medina

En el caso de CODENAF, entidad que trabaja en la integración de personas migrantes, el acompañamiento comienza desde el primer momento. “Nuestro objetivo es mejorar su empleabilidad y conseguir su inserción sociolaboral en el mercado de trabajo”, explica Salima El Meziani, coordinadora técnica general y responsable del proyecto.

El perfil de las personas atendidas es amplio y diverso: “Es muy variado: jóvenes, mujeres mayores de 50 años, familias monoparentales maternas y personas en desempleo de larga duración”, detalla El Meziani. A ellos también se suman personas recién llegadas al país que necesitan orientación para dar sus primeros pasos en el mercado laboral español.

Salima El Meziani, coordinadora técnica general y responsable del proyecto de CODENAF. / Dani Medina

De huir de Ucrania a trabajar en un supermercado

Uno de esos casos es el de Dmytro Beziazychnyi, refugiado ucraniano de 21 años que llegó a Málaga hace cuatro meses derivado por Cruz Roja. Beziazychnyi inició su itinerario con una formación en pescadería dentro del programa: “Aprendí mucho durante la formación y las prácticas, y me sentí muy apoyado por los profesores”, cuenta.

Desde hace dos meses trabaja en un supermercado Carrefour, algo que le ha dado estabilidad económica y mental tras su llegada a España.

El acceso al empleo es un elemento clave para revertir situaciones de vulnerabilidad como las de Yousra o Dmytro: en España, una de cada cuatro personas está en riesgo de pobreza o exclusión social (Tasa AROPE). En este contexto, los proyectos de inserción sociolaboral no solo buscan una contratación puntual, sino generar oportunidades sostenidas en el tiempo.

El proceso en CODENAF se divide en diferentes fases: “en esa primera acogida analizamos que cumpla los requisitos: ser mayor de edad, vivir en Málaga y tener una situación regularizada”, explica la técnica.

Dmytro Beziazychnyi llegó a España como refugiado ucraniano. / Dani Medina

Si no es así, el departamento jurídico de la entidad ofrece asesoramiento para iniciar el proceso de regularización. A partir de ahí comienza la fase de diagnóstico, en la que se diseña un plan personalizado. “En lo que va de año ya llevamos seis tipos de formaciones distintas y todos los cursos van acompañados de prácticas en empresas”, asegura El Meziani.

Después de las prácticas, si la persona no es contratada o si el tipo de contrato no es a largo plazo, siguen trabajando con ella “a través de la prospección empresarial y la intermediación laboral para que consiga una estabilidad”, añade.

La convocatoria también ha permitido reforzar el equipamiento necesario para garantizar una formación de calidad. En el curso de Higiene y Atención Sanitaria Domiciliaria, por ejemplo, contar con una cama articulada o cubrir el alquiler de una grúa es fundamental para reproducir situaciones reales que tendrán en un futuro trabajo.

Una mayor igualdad de oportunidades

Además, el programa ha abierto la puerta a nuevos sectores: “El sector del comercio era, para nosotros, un terreno por descubrir. Ahora ya ofrecemos cursos de carnicería, panadería y pescadería. Y la verdad es que están resultando muy beneficiosos para las personas a las que atendemos”, explica la coordinadora.

La entidad hace hincapié, sobre todo, en la calidad del acompañamiento: “En CODENAF no nos interesa la cantidad de personas atendidas, sino la calidad de la atención. Además de la inserción laboral, buscamos la integración social en todos los aspectos”, afirma El Meziani.

Para Dmytro, el siguiente paso está claro: “Mi objetivo ahora es seguir perfeccionando mi español y trabajar para ahorrar y poder independizarme del piso de acogida”. Yousra, por su parte, pretende continuar trabajando en el ámbito asistencial en el que se formó.

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Convocatorias como Más Empleo, junto a Más Empleo Joven y Más Infancia -que juntas suman 124 millones de euros financiados por el Fondo Social Europeo Plus y la Fundación La Caixa- buscan que quienes parten con desventaja accedan a una oportunidad real y puedan avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades.