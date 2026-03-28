Estée Lauder se lanza a por Puig en plena operación 'Belleza Reinventada': recortará costes en 1.386 millones de euros y ajustará un 11,3% de la plantilla

La posible "combinación de negocios" entre el gigante de belleza estadounidense, Estée Lauder, con el conglomerado de lujo catalán, Puig, se produce en plena reestructuración del grupo estadounidense en el marco de su Plan de Recuperación y Crecimiento de los Beneficios, un programa de recortes operativos que asciende hasta los 1.600 millones de dólares (1.386 millones de euros).

Este programa, integrado dentro de su estrategia, denominada como Belleza Reinventada (Beauty Reimagined, en inglés), culminaría en un ajuste de su fuerza laboral que podría afectar a entre 5.800 y 7.000 empleados, equivalente a un 9,3% o un 11,3% de su plantilla, respectivamente, según ha reconocido la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). El grupo cosmético prevé que la mayor parte de estos ajustes se ejecuten a lo largo del ejercicio fiscal de 2026, mientras que el conjunto del plan se completará en 2027.

La multinacional que dirige la familia Lauder llega por tanto a la mesa de negociación con Puig en un momento complicado para su balance. En este sentido, la deuda supera los 7.300 millones de dólares (6.329 millones de euros), según reflejan sus últimas cuentas. Además, Estée Lauder también cuenta con un rating crediticio con perspectiva negativa por dos de las llamadas Big Three: S&P y Moody's.

La compañía, que dispone de marcas de belleza icónicas bajo su paraguas, como Mac o Bobby Brown, se ha apoyado en una estructura de liquidez que proviene de dos líneas de crédito sindicadas por la gran banca, por un importe que asciende hasta los 3.500 millones de dólares (3.000 millones de euros).

El BBVA respalda a Estée Lauder

Este respaldo bancario ya cuenta con grandes jugadores de la banca española. El BBVA figura como una de las entidades financieras dentro de una línea de crédito revolving (RCF) de 2.500 millones de dólares (2.167 millones de euros) con vencimiento en junio de 2029, según ha podido comprobar EL PERIÓDICO, además de un puñado de entidades de la gran banca como JPMorgan, Bank of America, Citibank o BNP Paribas. A diferencia de un préstamo tradicional, una línea revolving permite a una compañía acceder a liquidez de forma recurrente dentro del techo que fijan las entidades financieras.

Respecto a Puig, en paralelo, la compañía con sede en L'Hospitalet de Llobregat también ha continuado su ajuste financiero en los últimos meses, con tres nuevos préstamos firmados en 2025 por un total de 235 millones de euros y 889 millones de euros en líneas de crédito no dispuestas a cierre de junio, según sus últimas cuentas. Las condiciones están ligadas al control accionarial de la familia.

Estée Lauder ha advertido en los últimos meses sobre el tijeretazo a su rating crediticio a través de un folleto remitido a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). "Es probable que los cambios en nuestras calificaciones crediticias den lugar a variaciones en nuestros costes de financiación", han advertido. "Nuestras calificaciones crediticias también influyen en el coste de nuestras líneas de crédito renovables. Una rebaja de nuestras calificaciones crediticias podría reducir nuestra capacidad para emitir papel comercial a largo plazo y probablemente aumentaría los costes relativos de financiación", han concluido desde la compañía.

Más allá del balance, ambas firmas se han visto afectadas por la crisis que atraviesa el lujo en los últimos años. Tanto Puig como Estée Lauder fueron salpicados por la quiebra de los almacenes de lujo Saks Fifth Avenue y han figurado entre los principales 30 acreedores. En este sentido, Estée Lauder dispone de una exposición de 15,9 millones de dólares (13,7 millones de euros) a la quiebra, mientras que la exposición de Puig se sitúa en 12 millones de dólares (10,3 millones de euros).

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Fuentes de Estée Lauder no han respondido a las peticiones de información de este periódico.

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