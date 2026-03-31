El euríbor sube al 2,565% en marzo y anticipa cuotas de hasta 178 euros más caras en las revisiones semestrales

El euríbor a 12 meses ha cerrado marzo de 2026 en el 2,565%, confirmando un cambio de tendencia que rompe con la senda de moderación de los últimos meses. El repunte —de 0,34 puntos porcentuales respecto a febrero— supone un punto de inflexión para el mercado hipotecario y anticipa un escenario más exigente para los hogares endeudados.

Según los datos analizados, la subida ha sido progresiva durante todo el mes, con el índice rozando el 3% en tasas diarias, niveles no vistos desde finales de 2024. Detrás de este comportamiento se encuentran factores geopolíticos, especialmente la creciente tensión en Oriente Medio, que ha elevado la incertidumbre en los mercados financieros y presionado al alza las expectativas de tipos.

“El mercado está reaccionando con mucha más tensión, y eso hace pensar que en las próximas semanas veremos un euríbor alto y muy volátil, con más facilidad para moverse cerca del 3% que para desinflarse rápido”, explica Pablo Vega, experto en finanzas de la comparadora de servicios Roams.

Fin del ahorro hipotecario

El impacto en los hogares no se ha hecho esperar. Tras meses en los que las revisiones hipotecarias generaban cierto alivio, marzo marca el regreso a cuotas más elevadas.

En una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, con diferencial de euríbor +1%, las revisiones anuales supondrán un incremento de unos 13 euros al mes, es decir, más de 155 euros al año.

El dato de marzo marca un punto de inflexión claro para los hipotecados. Después de meses de alivio, quienes revisen su hipoteca de forma anual vuelven a pagar más Pablo Vega — Experto en finanzas de Roams

El golpe es aún mayor para quienes tienen revisión semestral: en estos casos, el encarecimiento alcanza casi 30 euros mensuales, lo que se traduce en unos 178 euros adicionales cada seis meses. En términos relativos, supone un aumento cercano al 4% en la cuota.

Hipotecas fijas: refugio, pero con matices

En paralelo, el mercado sigue mostrando una clara preferencia por la estabilidad. Según los últimos datos disponibles del INE, el 66,7% de las nuevas hipotecas se firma a tipo fijo, frente al 33,3% variable, con un interés medio del 2,87%.

Sin embargo, este refugio también empieza a encarecerse. Las hipotecas fijas han registrado un leve aumento medio de 0,02 puntos porcentuales, aunque algunas entidades ya aplican subidas más intensas, anticipando un entorno financiero más restrictivo.

Este ajuste refleja que el mercado no descarta un escenario de tipos más altos durante más tiempo, en línea con la incertidumbre global y las decisiones de política monetaria.

Un escenario más incierto

El repunte del euríbor en marzo no solo tiene un impacto inmediato en las cuotas hipotecarias, sino que también lanza una señal clara: la volatilidad ha vuelto.

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Con el índice moviéndose nuevamente en niveles cercanos al 3% y factores externos condicionando su evolución, el mercado entra en una fase más impredecible. Para los hogares, esto se traduce en menos margen de ahorro y mayor exposición a futuras subidas, justo cuando parecía consolidarse un respiro.